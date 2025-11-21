Krašto apsaugos ministras Kaunas lankosi Kyjive

Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis socialinio tinklo „X“ paskyroje pasidalino susitikimo akimirkos nuotrauka, kurioje jis R. Kaunui spaudžia ranką.
„Džiaugiausi galėdamas Kyjive pasveikinti Lietuvos krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną“, – teigiama įraše.
D. Šmyhalis tikina padėkojęs Lietuvos Vyriausybei ir žmonėms už paramą Ukrainai.
Pasak jo, prieš Rusijos agresiją kovojanti šalis vertina, jog Lietuva skiria 0,25 proc. nuo bendrojo vidaus produkto karinei pagalbai, aktyviai dalyvauja Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmo (PURL) ir Europos saugumo veiksmų (SAFE) programose, taip pat prisideda prie „Patriot“ oro gynybos sistemų įsigijimo.
„Aptarėme bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje stiprinimą – bendrą jūrų dronų, radarų ir priešpėstinių minų gamybą“, – teigia D. Šmyhalis.
Oficialioje krašto apsaugos ministro darbotvarkėje jokių įrašu apie vizitą nėra.
R. Kaunas su pirmuoju vizitu praėjusią savaitę lankėsi Suomijoje vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių aštuntuko (NB8) ministrų susitikime.
