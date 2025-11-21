 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Krašto apsaugos ministras Kaunas lankosi Kyjive

2025-11-21 16:41 / šaltinis: BNS
2025-11-21 16:41

Praėjusią savaitę pareigas eiti pradėjęs naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas penktadienį lankosi Kyjive.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Praėjusią savaitę pareigas eiti pradėjęs naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas penktadienį lankosi Kyjive.

10

Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis socialinio tinklo „X“ paskyroje pasidalino susitikimo akimirkos nuotrauka, kurioje jis R. Kaunui spaudžia ranką.

„Džiaugiausi galėdamas Kyjive pasveikinti Lietuvos krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną“, – teigiama įraše.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Šmyhalis tikina padėkojęs Lietuvos Vyriausybei ir žmonėms už paramą Ukrainai.

Pasak jo, prieš Rusijos agresiją kovojanti šalis vertina, jog Lietuva skiria 0,25 proc. nuo bendrojo vidaus produkto karinei pagalbai, aktyviai dalyvauja Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmo (PURL) ir Europos saugumo veiksmų (SAFE) programose, taip pat prisideda prie „Patriot“ oro gynybos sistemų įsigijimo.

„Aptarėme bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje stiprinimą – bendrą jūrų dronų, radarų ir priešpėstinių minų gamybą“, – teigia D. Šmyhalis.

Oficialioje krašto apsaugos ministro darbotvarkėje jokių įrašu apie vizitą nėra.

R. Kaunas su pirmuoju vizitu praėjusią savaitę lankėsi Suomijoje vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių aštuntuko (NB8) ministrų susitikime.

Karys
Karys
2025-11-21 16:54
Dar vienas klaunas populizmu uzsiimineja. Greiciau grisk balionu gaudyti
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-11-21 17:01
Jokio skirtumo ar pagaliene ar sitas buratinas. I turkija isskristi negaliu.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
