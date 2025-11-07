Klimatologas jau žino, kada sulauksime sniego: pasakė, ar žiemos pradžia bus balta

Ekspertas, kalbėdamas apie bobų vasarą ir ar ji lapkričio mėnesį paprastai pasitaiko, sakė, kad tai yra labiau būdinga spalio mėnesiui.
„Čia jau daugiau spalio mėnesio reiškinys. Bet pagal atmosferos cirkuliacijos pobūdį tai labai panaši situacija, nes aukšto atmosferos slėgio sritis apima visą pietų Europą.
Na, ir mes dabar esame šitos aukšto slėgio srities šiaurinėje dalyje – pietinė pernaša ir temperatūra dėl to pakyla net iki 10–13 laipsnių dienomis.
Naktimis taip pat laikosi aukšta temperatūra – apie 5 laipsniai. Tai, jeigu tokia cirkuliacijos situacija būtų susiklosčiusi spalio mėnesį, turėtume tikrą bobų vasarą <...>“, – „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ sakė jis.
Šis rugsėjis buvo vasariškas
Pasak klimatologo, šiemet rugsėjis buvo šiltesnis nei įprastai.
„Galima sakyti, šis rugsėjis buvo trečias iš eilės beveik vasariškas, nes ir pernai, ir užpernai rugsėjis buvo vasariškas visą mėnesį.
O šiemet tik du dešimtadienius vyravo šiluma, o trečiasis jau buvo tipiškas ar net šaltesnis už klimatinę normą“, – įvertino pašnekovas.
A. Bukančio nuomone, artimiausiomis dienomis orai palaipsniui vės, bet šalčių dar nebus – dienomis temperatūra kris.
„Artimiausiomis dienomis laukia vidutiniškai šilti orai, o tikrai šiltos dienos – paskutinės šiandien. Nuo rytojaus temperatūra pradės po 1 laipsnį mažėti.
Lapkričio 9–11 dienomis temperatūra dienomis nebesieks 10 °C, laikysis apie 6 laipsnius, ir taip tęsis iki lapkričio vidurio.
Didelių šalčių kol kas nenumatoma – naktimis bus teigiama temperatūra, 1–2 laipsniai šilumos“, – komentavo jis.
Klimatologas sakė, kad lapkritis bus vėsesnis nei įprastai.
„Dabar dirvožemiai gana įmirkę – ir šio mėnesio pradžia buvo lietinga, ypač spalio trečiasis dešimtadienis.
Be to, spalio mėnesis pasižymėjo apsiniaukusiais orais, saulėtų valandų buvo nedaug.
Pragiedrulių dar sulauksime šiandien ir rytoj, bet nuo lapkričio 10 dienos jie bus reti, o didžioji dalis Lietuvos bus apniukusi. Tai tipiška tokiai metų laikų kaitai“, – dalijosi ekspertas.
Kada gali pasirodyti pirmasis sniegas?
Klimatologas prasitarė, kada bus didžiausia tikimybė sulaukti sniego.
„Kadangi sniegui iškristi reikia temperatūros artimos nuliui, didesnė tikimybė sulaukti sniego bus antroje lapkričio pusėje – maždaug nuo 16 iki 18 dienos.
Tuomet gali pasirodyti sniego pavidalo kritulių, bet sniego danga, išsilaikanti kelias dienas, kol kas nenumatoma.
Tai bus laikini atvejai, daugiausia šiaurinėje ir šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje“, – sakė jis.
A. Bukančio teigimu, prognozuojama, kad žiemos pradžia bus švelni ir šiek tiek šiltesnė nei įprastai, tačiau tikslesni orų duomenys paaiškės tik lapkričio pabaigoje.
„Kol kas preliminarios ilgalaikės prognozės rodo, kad temperatūros fonas [vėlyvą rudenį ir kalendorinės žiemos pradžioje – red. pastaba] bus maždaug 1 laipsniu aukštesnis už daugiametį vidurkį.
Temperatūra bus tipiška gruodžio pradžiai – apie nulį, svyruos tarp +3 ir –3 °C.
Jokių ypatingų atšalimų kol kas nematyti, tačiau šias prognozes reikėtų tikslinti po poros ar trijų savaičių – lapkričio pabaigoje.
Tada bus aiškiau <...>, dabar nėra metodų, leidžiančių tiksliai prognozuoti, kokie bus orai konkrečiomis gruodžio dienomis“, – pastebėjo jis.
Visą „Žinių radijo“ laidą „Ryto espresso“ galite išgirsti čia:
