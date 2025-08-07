Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdoje virto medžiai: apgadino stogus, automobilius

2025-08-07 13:34 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 13:34

Keliose Klaipėdos vietose ant namo ir automobilių trečiadienį nuvirto medžiai.

Klaipėdos senamiestis BNS Foto

Keliose Klaipėdos vietose ant namo ir automobilių trečiadienį nuvirto medžiai.

2

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 15.25 val. Klaipėdoje,  Ievų gatvėje, ant namo ir automobilio užvirto medis. 

Atvykusios ugniagesių pajėgos medį rado užvirtusį ant automobilio ,,Mercedes-Benz C200“ ir atsirėmusį į namo stogą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Medis buvo supjaustytas panaudojus grandininį pjūklą. 

Virsdamas medis apgadino automobilį, segmentinę tvorą ir namo stogą. 

Vakare pranešta, kad kitoje uostamiesčio vietoje ant dviejų automobilių užvirto medis.

18.30 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdos mieste, K. Donelaičio gatvėje, ant stovinčių automobilių ,,Toyota“ ir ,,Mitsubishi“ užvirto medis. 

Atvykę ugniagesiai ant dviejų automobilių užvirtęs medį supjaustė grandininiu pjūklu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

