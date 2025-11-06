Įvykus šiurpiai avarijai Kaune – 5 jaunuolių muštynės

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Susikibo penki asmenys
Naktinių viražų Kauno gatvėse finišą užfiksavo portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai. Prie ant stogo apvirtusio automobilio vyko muštynės. Konflikte dalyvauta penkiese, vaikinai stumdėsi ir net kumščius į darbą paleido, vienas krito ant žemės, o mergina bandė išskirti įsismarkavusią kompaniją.
Aiškėja, kad muštynių priešistorė – po naktinių pasilakstymų Kauno gatvėse įvykusi avarija Kovo 11-osios ir Dujotiekio gatvių sankryžoje.
Apie 2 valandą nakties nuomotu automobiliu „Nissan Qashqai“ dideliu greičiu lėkę jaunuoliai nesuvaldė mašinos ir rėžėsi į šviesoforą. Smūgis buvo itin stiprus, išlūžo automobilio ratas, nulėkė šviesoforas, o „Nissan“ vertėsi, sukosi ir ant stogo čiuožė bent keliasdešimt metrų, kol sustojo. Viduje liko įkalinti du jaunuoliai.
Policija dėl eismo įvykio pradėjo administracinę teiseną
Išvydę nelaimę, stojo pro šalį važiavę automobiliai ir žmonės skubėjo padėti nelaimėliams. Čia ir įsiplieskė konfliktas. Vieni bandė lupti lauk sumaitotoje mašinoje įstrigusius ir galimai sunkiai sužalotus vaikinus, kiti kvietė specialiąsias tarnybas ir siūlė laukti, mat neteisingi veiksmai laisvinant sužeistąjį gali jam ne padėti, o dar labiau pakenkti.
Liudininkai fiksavo, kaip į avarijos vietą atvykę ugniagesiai iš automobilio laisvino prispaustą 19-os metų vairuotoją. Jis perduotas medikams ir skubiai nuvežtas į Kauno klinikas. Kartu važiavęs bendraamžis jo draugas sugebėjo iš mašinos išsiropšti pats, jam medikų pagalbos neprireikė. Šioje avarijoje tik per stebuklą išvengta aukų.
Dieną šiame ruože būna daug pėsčiųjų, dviratininkų ir automobilių. Laimė, naktį eismas čia nebėra intensyvus.
