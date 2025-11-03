 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Prienų rajone: per avariją nukentėjo 5 žmonės

2025-11-03 07:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 07:58

Per dviejų automobilių susidūrimą Prienų rajone sekmadienį buvo sužeisti penki žmonės.

Policijos švyturėliai (nuotr. Elta)

Per dviejų automobilių susidūrimą Prienų rajone sekmadienį buvo sužeisti penki žmonės.

0

Eismo nelaimė įvyko apie 16.40 val. Pociūnų kaime.

Automobilis BMW 5ER, vairuojamas vyro (gim. 2001 m.), išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „VW Polo“, kurį vairavo vyras (gim. 1984 m.). 

Per eismo įvykį sužaloti automobilio „VW Polo“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) bei kartu važiavę moteris (gim. 1981 m.,), nepilnametė (gim. 2008 m.) ir nepilnametis (gim. 2010 m.). Jie paguldyti į ligoninę. 

Taip pat sužalotas automobilio BMW vairuotojas, jis pristatytas į ligoninę.

Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

