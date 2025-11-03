Nelaimė Prienų rajone: per avariją nukentėjo 5 žmonės

Eismo nelaimė įvyko apie 16.40 val. Pociūnų kaime.
Automobilis BMW 5ER, vairuojamas vyro (gim. 2001 m.), išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „VW Polo“, kurį vairavo vyras (gim. 1984 m.).
Per eismo įvykį sužaloti automobilio „VW Polo“ vairuotojas (gydomas ambulatoriškai) bei kartu važiavę moteris (gim. 1981 m.,), nepilnametė (gim. 2008 m.) ir nepilnametis (gim. 2010 m.). Jie paguldyti į ligoninę.
Taip pat sužalotas automobilio BMW vairuotojas, jis pristatytas į ligoninę.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
