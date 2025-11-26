Ištvermingiausi judumo iššūkio dalyviai pasipasakojo, kaip kovojo dėl pergalės: „Kai kurie specialiai laiptais vaikščiojo“

Apdovanojimus gavę dalyviai atviri – pavaikščioję jaučia palengvėjimą, o kai kurie pasakoja į iššūkį žiūrėję labai rimtai – visur su savimi imdavo telefonus, leisdavosi į tolimus žygius.
„Geras, tik galėtų truputį mažiau lyti...“ – komentavo prezidentas.
Taip rugsėjį Prezidentas Gitanas Nausėda mindamas dviračiu Vilniaus takais penktą kartą pradėjo nacionalinį judumo iššūkį. Prezidentas tikina, kad minimas dviračiu – savotiška terapija.
„Ar pajutote, kad sveikata kažkaip pagerėjo po to judumo iššūkio? – Visada yra priežasčių, kurie ją pablogins, tai čia savotiška kova. Jaučiu, kaip geriau jaučiuosi, pabalnojęs dviratį, kaip geriau jaučiasi šeima, kaip turime brangų laiką kartu“, – pasakojo G. Nausėda.
Prezidentūroje apdovanoti Nacionalinio judumo iššūkio dalyviai, kurie surinko daugiausiai žingsnių. Dalyvavo žmonės iš visos Lietuvos – didmiesčių, miestelių. Miestų iššūkyje nugalėjo Vilnius, aplenkęs Kauną ir Klaipėdą – vilniečiai suvaikščiojo gana įspūdingą skaičių.
„Virš dviejų milijardų žingsnių – tai čia, panašu, kad labai daug“, – įvardijo Vilniaus miesto tvarumo vadovas Antonas Nikitinas.
Mažasis žygeivis, 10 metų Mykolas pasakoja, kad noriai rinkdavo žingsnius.
„Daugiausiai buvo apie 15 tūkstančių žingsnių. – Per dieną? – Taip. – Kojos nepavargo tau? – Būdavo, kad ir pavargdavo...“ – šypsojosi vilnietis Mykolas.
O Mykolas parodė pavyzdį ir savo seneliams, kurie taip pat prisijungė prie iššūkio ir paskatino kitus. Tad Daugailių miestelio gyventojai surinko didžiausią žingsnių vidurkį – 15,5 milijono.
„Aš atsikeliu ryte, telefoną į chalato kišenę, paskui apsirengi sportinę, kol virtuvėj viską susitvarkai – jau padarai iki 5 tūkstančių“, – pasakojo Daugailių miestelio gyventoja Dalytė.
Prisijungė ir Lietuvos mokyklos – triumfavo Kretingos Pranciškonų gimnazija.
„Kai Klaipėda mums davė iššūkį, prisivijo – tai labai emocingai visi reagavome ir puolėme žingsniuoti“, – tikino Kretingos „Pranciškonų“ gimnazijos mokytoja Lina.
„Turime nuostabią mokytoją, kuri žiūrėdavo, kiek žingsnių nueiname – dešimtukų nerašydavo, tai reikėdavo tikrai nueiti...“ – šmaikštavo vienuoliktokas Aistis.
O štai aukštųjų mokyklų atstovai pasakoja, kad kolegos labai rimtai žiūrėjo į šį išbandymą.
„Kai kurie specialiai laiptais vaikščiojo tam, kad pririnktų žingsnių. Nueina į virtuvėlę, pasiima telefoną kartu, kad tik suskaičiuotų žingsnius“, – tvirtino VILNIUS TECH atstovė Agnė.
Viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų iššūkyje lyderiai – Lietuvos policija.
„Turėjome ir mažesnių iššūkių, kai keturi pareigūnai išėjo į žygį, nuėjo, berods, 70 ar 80 kilometrų. Tai vieną dieną 9 ryto pradėjo ir kitą dieną 5 ryto baigė“, – sakė policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko.
„Kartais grauždavo sąžinė, jeigu prisėdi televizoriaus pažiūrėti, tai, kaip sakant, kentėjo visi šeimos nariai, gyvūnai kentėjo, nes turėjo eiti kartu“, – komentavo policijos pareigūnas Deividas Valtaris.
„Labai norėčiau, kad tai taptų madinga puoselėti savo sveikatą ir rūpintis sveikesne aplinka“, – apibendrino prezidentas G. Nausėda.
Šiemet Nacionalinio judumo iššūkyje dalyvavo virš 117 tūkst. žmonių, o per du mėnesius visi dalyviai kartu nuėjo virš 51 milijardo žingsnių – tai prilygsta 1 023 kartus apeiti aplink Žemę.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.