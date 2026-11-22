Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Netrukus pareigūnai netoli išrauto gėlyno pastebėjo žingsniuojantį įtariamąjį. Vos pamatęs policiją, vyras kišenėje žodžių neieškojo ir iškart puolė teisintis.
„Čia dėl mano gėlių, ane? Sumokėjau moteriai, pinigus daviau“, – pasakojo jis.
Pilietis aiškino norėjęs padaryti staigmeną ir puseserei nupirkti tris rožes. Tačiau vietoj susitikimo kilęs konfliktas baigėsi tuo, kad gėlės buvo išrautos ir sulaužytos.
Kol pareigūnai aiškinosi situaciją su gėlėmis, gautas antras skubus iškvietimas: tas pats vyriškis neva bandė įsiveržti pro pranešėjos duris į vidų ir sukėlė chaosą laiptinėje. Pusseserė pati iškvietė policiją.
Nenorėdami laukti trečio pranešimo, pareigūnai įsodino vyriškį į tarnybinį automobilį ir nuvežė į komisariatą protokolo surašymui.
Surengė spektaklį operatoriui
Atsidūręs tarnybiniame automobilyje pilietis nusprendė surengti „vaidinimą“ laidos „Farai“ operatoriui.
„Įjunk kamerą. Filmuok, dabar bus kraujo. Daug kraujo bus!“ – pareiškė įtariamasis.
Nusiėmęs savo akinius, vyras juos perlaužė per pusę, išėmė stiklą ir pradėjo demonstruoti grasinimus save sužaloti. Pareigūnai akimirksniu suvaldė situaciją. Nors vyriškis aktyviai priešinosi, vos pasirodžius tazeriui jis greitai išsikvėpė ir leidosi būti surakinamas.
Kaip pareigūnams pavyko suvaldyti chuliganą? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.