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TV3 naujienos > Kriminalai

Pareigūnų pastebėti dūmai nuvedė prie keisto radinio miškelyje: „Duoda 50 eurų už valandą“

2026-10-24 21:15 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
2026-10-24 21:15
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Patruliuodami policijos pareigūnai iš greta esančio miškelio pastebėjo kylančius tirštus dūmus. Nusprendę patikrinti, ar neatsitiko kokia nelaimė, pareigūnai užsuko į sodybos teritoriją. Nors gaisro židinio iškart nesimatė, jaučiamas tvaikas nekėlė jokių abejonių, kad vyksta kažkas nedoro.

Patruliuodami policijos pareigūnai iš greta esančio miškelio pastebėjo kylančius tirštus dūmus. Nusprendę patikrinti, ar neatsitiko kokia nelaimė, pareigūnai užsuko į sodybos teritoriją. Nors gaisro židinio iškart nesimatė, jaučiamas tvaikas nekėlė jokių abejonių, kad vyksta kažkas nedoro.

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

„Smirda šiukšlėmis, plastmase... Tuoj aplinkosaugą kviesime“, – svarstė pareigūnai.

Gilyn į mišką vedančiu takeliu nuėję pareigūnai prie pat upelio aptiko įrengtą gamybvietę: gražioje pievelėje vyras kurstė laužą. Tik kūreno ne malkas, o laidus. 

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„Pinigų reikia. – Iš kur čia tiek laidų gavote? – Atveža čia man draugai. Už sudeginimą duoda 50 eurų, už valandą laiko“, – pasakojo vyras.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pareigūnų pastebėti dūmai nuvedė prie nekasdienio radinio miškelyje: „Duoda 50 eurų už valandą“

Miške degino laidus

Kad nereikėtų ilgai rankomis pjaustyti ir skusti plastiko, vyras jį tiesiog degino lauže, o įkaitusias varines dalis su tirpstančiu plastiku vertė tiesiai į tekančio upelio vandenį, kad greičiau atvėstų.

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„Tokia graži vieta, upelis teka, o jūs čia plastiką deginate... Plastiko išvis deginti negalima. Tas gali kainuoti daugiau pinigų, nei uždirbsite iš to vario“, – vyriškį protino pareigūnai.

Atsipalaidavęs pilietis tik gūžčiojo pečiais ir teisinosi, kad skusti laidus užtrunka per ilgai, o pinigai kišenės nespaudžia. „Verslininkas“ buvo įsikūręs patogiai, šalia turėjo ir pilną kuprinę alaus.

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Apžiūrėję sodybos ūkinį pastatą, pareigūnai aptiko dar kelis maišus neapdorotų laidų. Jei ne laiku pastebėti dūmai, visa ši krūva taip pat būtų virtusi nuodingais dūmais ir ištirpusiu plastiku upelio dugne.

Policininkai užfiksavo visus įrodymus, nufotografavo įvykio vietą ir surinktą medžiagą perdavė Aplinkos apsaugos departamentui.

„Oi, nesiseka man, pernai nesisekė, ir šiemet nesiseka“, – guodėsi vyras.

Kaip pareigūnams pavykos urasti miško teršėją? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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