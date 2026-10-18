Girtumą tikrintis atsisakęs vairuotojas užsnūdo ant padangos – kaltę vertė „draugui“ krūmuose: „Pašikt nuvarė“

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Gatvelėje iš tolo pareigūnai pastebėjo du automobilius. „Audi“, kurį vairavo galimai neblaivus pilietis, buvo užblokuotas kito automobilio.
Nepripažino vairavęs automobilio, kaltino draugą krūmuose
Automobilyje, vairuotojo vietoje, sėdėjo vyras, tačiau dievagojosi nevairavęs. Esą prie vairo sėdėjo kažkoks draugas, kuris neva nulėkė į krūmus, prispaudus gamtiniams reikalams.
„Va, va, va, pašikt nuvarė. (...) Draugas išlėkė iš krūmų, sako: viskas, davai, tu, tipo, atsakai už viską“, – sakė sulaikytasis.
Liudininkai pasakojo įvykių eigą. Žmonėms kilo įtarimų, kad prie „Audi“ vairo gali sėdėti neblaivus pilietis, todėl pradėjo sekti automobilį, kadangi vairuotojas važinėjo su vienu ratu be padangos. Siaurose sodų gatvelėse girtas vairuotojas kėlė mirtiną grėsmę ir pėstiesiems, ir ratuotiems.
„Važiavo vienas, jis sakė draugo ieško, kažko“, – kalbėjo liudininkai.
Vairuotojui nerūpėjo, ką matė liudininkai – jis laikėsi pabėgusio draugo, kurio net vardo nežino, versijos. O apie tai, kad važinėjo ant pliko ratlankio, panašu, sužinojo tik iš pareigūnų.
Atsisakęs tikrintis blaivumą, užmigo ant padangos
Sulaikytasis tikrintis blaivumą atsisakė, tad į protokolą teko įrašyti sunkų girtumo laipsnį, kaip numato mūsų šalies įstatymai.
Vienas „Audi“ šonas įlenktas. Neaišku, ar tokios būklės automobilis jau buvo, ar vairuotojas kažkur atsitrenkė ir pasišalino iš įvykio vietos. Salone – alaus skardinės, bagažinėje – beržo rąstas. Kitas mašinos šonas – taip pat nubrauktas. Priekiniu bamperiu greičiausiai kliudė tvorą ar stulpelį, nes likę žalios spalvos dažų žymių. Liudininkai nurodė, kur „Audi“ pametė padangą.
Pagal ratlankio paliktas žymes pareigūnams nebuvo sunku atsekti visą maršrutą. Vienoje gatvelių aptikta ir nuo ratlankio nusimovusi padanga. Tačiau rimtesnių tvorų, stulpelių ar kitų apgadinimų nepastebėta.
Pareigūnas susisiekė su automobilio savininke. Moteris sakė, kad jau porą metų „Audi“ stovėjo nenaudojamas, nes yra blogos techninės būklės. O ką veikia sugyventinis – ji nė nenutuokė.
Kol buvo atliekami procesiniai veiksmai, pilietis sulaikymo patalpoje jaukiai įsitaisė ir, pritaikęs padangą vietoje pagalvės, prisnūdo.
Kaip baigėsi istorija – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.