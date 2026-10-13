Skaudi tragedija: po avarijos Mažeikių rajone mirė jaunas vyras

Kaip praneša policija, incidentas įvyko spalio 2 d. 12.13 val. Mažeikių r., kelio Mažeikiai–Laižuva 1-ajame kilometre, kur rastas nuo kelio nuvažiavęs automobilis „VW Golf“, kurį vairavo vaikinas, gim. 2004 m.
Vaikinas pristatytas į Mažeikių ligoninę, vėliau pervežtas gydyti į gydymo įstaigą Kaune. Spalio 9 dieną vaikinas mirė gydymo įstaigoje.
Incidentas tiriamas.
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