Arūnas Paulauskas: didelio džiaugsmo paeigūnų akyse nematau

„Projekte pateikiamas 7,5 proc. atlyginimo fondo didėjimas yra geriau negu nieko, bet bendraujant su pareigūnais didelio džiaugsmo jų akyse aš nematau dėl tokio dydžio atlyginimų didėjimo“, – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje trečiadienį kalbėjo A. Paulauskas.
„Čia yra kelios priežastys. Visų pirma tai, kad jau eilę metų policijos pareigūnams atlyginimas didėjo labai minimaliai. Išskyrus pareigūnus, kurie gavo 300 eurų kompensaciją ir dabar gauna už ilgalaikę tarnybą, bet tai paliečia tik iki 30 proc. pareigūnų bendruomenės. Tuo metu 70 proc. pareigūnų bendruomenei per pastaruosius 2–3 metus atlyginimas didėjo maždaug 60–80 eurų „į rankas“, – pridūrė jis.
Seime svarstomame kitų metų valstybės biudžeto projekte statutinių pareigūnų algoms papildomai planuojama skirti 45,3 mln. eurų, darbo užmokestį keliant ugniagesiams, policijos pareigūnams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento pareigūnams. Taip pat numatoma kelti aplinkos apsaugos pareigūnų atlyginimus.
Anot A. Paulausko, palikus numatytą 7,5 proc. darbo užmokesčio fondo augimą, svarbu atsakyti į klausimą, ar pareigūnų atlyginimų didėjimas numatytas ir 2028 metais.
„Tikrai nežinau, kokie sprendimai bus priimti, bet jeigu būtų nuspręsta palikti tik tokį darbo užmokesčio fondo padidėjimą, labai būtų svarbu aiškiai pasakyti, kas laukia ateityje – ne tik 2027 m., bet ir 2028 m. Ar vis dėlto atlyginimo didėjimas gali būti nuoseklus iš metų į metus? Ar jis gali būti sustabdytas? Tai turbūt šiek tiek nuramintų bendruomenę“, – kalbėjo policijos generalinis komisaras.
Anksčiau vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad jo pirminis tikslas buvo pareigūnų atlyginimus didinti 10–12 proc., tačiau tai pakoregavo valstybės finansinės galimybės ir prioritetas gynybai.
Jis teigė ieškosiantis galimybių kitąmet pareigūnų atlyginimus didinti 8–9 proc.,
Ministras taip pat minėjo, kad ketinama parengti penkerių metų pareigūnų atlyginimų didinimo planą. Jį tikimasi patvirtinti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje.
Pagal Seime svarstomą projektą, kitąmet viešajam saugumui numatyta skirti 921,8 mln. eurų.
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