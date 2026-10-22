Pasimatymas su vyru Klaipėdoje ukrainietei virto tikru košmaru: „Atsibudau statybose“

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Paaiškėjo, kad tvoros daužymas tebuvo bandymas prisišaukti pagalbą. Moteris buvo sutrikusi, visiškai neatsiminė, kaip atsidūrė svetimame mieste, o jos telefonas ir asmeniniai daiktai buvo dingę.
„Išgėriau kelias taures vyno... ir atsibudau statybose. Nieko neatsimenu“, – sunkiai rinkdama žodžius pasakojo moteris.
Ukrainietė pasakojo internete susipažinusi su vyriškiu ir atvyko su juo į pasimatymą. O išgėrusi kelias taures vyno, ji prarado sąmonę.
Kaip veikia klofelinas?
Kadangi moteris neatrodė stipriai apgirtusi nuo alkoholio, į įvykio vietą atskubėję greitosios medicinos pagalbos darbuotojai iškėlė šiurpią versiją.
„Ji tokia apsvaigusi, kaip po klofelino. Įdomiai pasakoja, kad nieko neatsimena – taip nebūna, kad gėrė gėrė ir tiesiog viską pamiršo“, – teigė medikai.
Klofelinas – bekvapė ir beskonė medžiaga, kuri įpilta į gėrimą gali žaibiškai atjungti žmogaus sąmonę.
Moteris neatsiminė nei kur yra apsistojusi, nei kaip susisiekti su giminaičiais, tačiau pareigūnams pavyko tarp jos daiktų surasti dukterėčios telefono numerį ir sužinoti tikrąjį adresą.
Policininkai pabandė paskambinti ir į pačios moters pavogtą telefoną. Signalas buvo, tačiau niekas neatsiliepė, atmetė skambutį ir telefoną išjungė.
Kaip pareigūnams pavyko padėti moteriai? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.