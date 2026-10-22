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TV3 naujienos > Kriminalai

Pasimatymas su vyru Klaipėdoje ukrainietei virto tikru košmaru: „Atsibudau statybose“

2026-10-22 19:55 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / Parengė:
2026-10-22 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Policija gavo pranešimą apie Klaipėdoje, prie vieno namo, neadekvačiai besielgiančią moterį – šviesia striuke vilkinti praeivė metaliniu strypu trankė į tvorą ir kėlė triukšmą. Atvykę pareigūnai pasišalinusią moterį netrukus pastebėjo šalikelėje, kai ši pati puolė stabdyti tarnybinį automobilį. 

Policija gavo pranešimą apie Klaipėdoje, prie vieno namo, neadekvačiai besielgiančią moterį – šviesia striuke vilkinti praeivė metaliniu strypu trankė į tvorą ir kėlė triukšmą. Atvykę pareigūnai pasišalinusią moterį netrukus pastebėjo šalikelėje, kai ši pati puolė stabdyti tarnybinį automobilį. 

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Paaiškėjo, kad tvoros daužymas tebuvo bandymas prisišaukti pagalbą. Moteris buvo sutrikusi, visiškai neatsiminė, kaip atsidūrė svetimame mieste, o jos telefonas ir asmeniniai daiktai buvo dingę.

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„Išgėriau kelias taures vyno... ir atsibudau statybose. Nieko neatsimenu“, – sunkiai rinkdama žodžius pasakojo moteris.

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Ukrainietė pasakojo internete susipažinusi su vyriškiu ir atvyko su juo į pasimatymą. O išgėrusi kelias taures vyno, ji prarado sąmonę.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasimatymas su internete sutiktu vyru ukrainietei virto tikru košmaru: „Atsibudau statybose“

Kaip veikia klofelinas? 

Kadangi moteris neatrodė stipriai apgirtusi nuo alkoholio, į įvykio vietą atskubėję greitosios medicinos pagalbos darbuotojai iškėlė šiurpią versiją.

„Ji tokia apsvaigusi, kaip po klofelino. Įdomiai pasakoja, kad nieko neatsimena – taip nebūna, kad gėrė gėrė ir tiesiog viską pamiršo“, – teigė medikai. 

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Klofelinas – bekvapė ir beskonė medžiaga, kuri įpilta į gėrimą gali žaibiškai atjungti žmogaus sąmonę.

Moteris neatsiminė nei kur yra apsistojusi, nei kaip susisiekti su giminaičiais, tačiau pareigūnams pavyko tarp jos daiktų surasti dukterėčios telefono numerį ir sužinoti tikrąjį adresą.

Policininkai pabandė paskambinti ir į pačios moters pavogtą telefoną. Signalas buvo, tačiau niekas neatsiliepė, atmetė skambutį ir telefoną išjungė.

Kaip pareigūnams pavyko padėti moteriai? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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Matomai
Matomai
2026-10-22 20:57
Pati bandė jį klifelinu...bet gudrus vyras sukeitė taurės ..tai xoxolku įprasta dalykas
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Elementaru
Elementaru
2026-10-22 21:06
Prostitutės nuotykiai,jų pilna Klaipėda
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a
a
2026-10-22 20:08
jau ant kokio ruskio pataike
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