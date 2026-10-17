Nuošalioje vietoje automobilį pasistatę jaunuoliai to pasigailėjo – pareigūnų nuojauta nemelavo

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Atliekant dalinę apžiūrą, vienas pilietis elgėsi neadekvačiai, atrodė labai sutrikęs ir išsigandęs. Jaunuolis kategoriškai gynėsi nieko blogo nedaręs ir nieko neleistino neturintis, tačiau kūno kalba vertė tuo abejoti. Kojų drebėjimą aiškino neseniai atlikta treniruote ir bėgiojimu.
„Nepasimetęs, nesusijaudinęs, (...) aš šiandien bėgiojau, salėje buvau“, – sakė vaikinas.
Kaltę vertė vienas kitam
Prie savęs vaikinai draudžiamų medžiagų neturėjo, automobilyje taip pat nerasta nieko įtartino.
Kai pareigūnai pravažiavo pro BMW, jaunuoliai sėdėjo automobilyje. Vairuotojo pusės langas buvo atviras, tad pareigūnai nusprendė apžiūrėti pievą. Už akimirkos pastebėtas įtartinas daiktas.
Į popieriaus gniužulą buvo kažkas suvyniota. Pagal kvapą ir išvaizdą – galimai marihuana.
Pareigūnas įspėjo, kad išmetimo momentą tikrai užfiksavo viena iš tarnybinio automobilio vaizdo fiksavimo kamerų. Nėra prasmės išsidirbinėti, juo labiau kad prisipažinimas yra lengvinanti aplinkybė.
Tačiau vaikinams įspėjimai, raginimai ir kvietimai – nė motais. Šie toliau išsisukinėjo ir tikino nieko nežinantys apie rastą pakuotę.
Pareigūnai informavo apie tolesnes procedūras: jeigu kažkuris neprisipažins, kurio tai narkotinės medžiagos, abu jaunuoliai bus sulaikyti ir pristatyti į areštinę.
Galiausiai nutiko taip, kad abu jaunuoliai paliudijo vienas prieš kitą – narkotikai priklauso ne jam, o kitam.
Kaip baigėsi ši istorija – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.