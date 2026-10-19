Lietuvės košmaras Klaipėdoje – atvažiavo dirbti kambarine, o viskas baigėsi siaubingai

Vis dėlto, atvykus į uostamiestį teko susidurti su karčia realybe. Tas pats pažįstamas, kuris moterį atvežė į Klaipėdą, perdavė ją M. L., su kuriuo susipažino atlikdamas bausmę įkalinimo įstaigoje.
Maža to, apie kambarinės darbą net nebuvo užsimenama. Miglė buvo apgyvendinta M. L. išnuomotame bute, kuriame, likusi viena, visada būdavo užrakinama. Prostitucijai moteris buvo išnaudojama 5 mėnesius.
Nors viskas vyko dar 2016 metais, tačiau paskutinius taškus šioje istorijoje sudėliojo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris nusprendė nepasigailėti iš prostitucijos besipelniusių asmenų. Moterį į Klaipėdą atvežusiam V. A. palikta 7 metų įkalinimo bausmė.
M. L. buvo skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė. Iš pastarojo nukentėjusiajai buvo priteista 5 tūkst. eurų suma neturtinei žalai atlyginti. Įdomu tai, kad šioje byloje figūravo ir tuometinės M. L. žmonos pavardė.
Pirminėje bylos stadijoje ji taip pat sėdėjo kaltinamųjų suole. Bet galiausia įrodė, kad ir pati buvo išnaudojama prostitucijai, todėl teismas moterį nusprendė išteisinti. Nagrinėjant šią bylą paaiškėjo visa nusikalstama schema, kaip mergina buvo užverbuota ir prieš savo valią verčiama teikti sekso paslaugas.
Nekaltas pasiūlymas
Bylos duomenimis, Miglė su V. A. buvo pažįstami. Prieš susipažindama su juo, moteris nedirbo, jokių santaupų neturėjo, ją išlaikė draugas. Kai 2016 m. gegužę ji atėjo į vakarėlį ir kepė šašlykus, draugui girdint paprašė pagalbos dėl darbo.
V. A. pasiūlė įsidarbinti kambarine viešbutyje. Sakė, kad jos laukia „geri pinigai“. Pati Miglė tikėjosi gauti per mėnesį 300 eurų. V. A. sakė, kad reikės gyventi pas jo draugus šeimoje, sakė, jog laisvalaikiu vaiką reikės pažiūrėti.
Po vakarėlio, jau kitą dieną, Miglė susitarė su V. A., kad šis nuveš į Klaipėdą. Teisme moteris pasakojo, kad išvažiavo spontaniškai, skubėjo, be to buvo susipykusi su draugu, todėl net nepasiėmė daiktų.
Klaipėdoje į susitikimą su Migle iki tol nematytas M. L. atvyko kartu su savo vaiku. Miglė girdėjo, kaip M. L. pasakė V. A.: „Ačiū, kad atvežei, kiek už kelionę?“. Kai Miglę parsivežė į butą, iš karto niekas nepasakė, ką jai reikės daryti. Tik vakare paaiškėjo, kad jai reikės aptarnauti vyrus. Tai Miglei pasakė M. L. žmona.
Kai moteris pareiškė, kad atvažiavo dirbti kambarine, o ne prostitute, M. L. liepė nebejuokinti. Iš karto buvo įvardyti įkainiai. Už pusę valandos – 50 eurų, o už valandą – 100 eurų. Iš merginos buvo paimtas telefonas, SIM kortelė sulaužyta.
Pirmas klientas – jau kitą dieną
Paslaugas moteris buvo priversta teikti jau kitą dieną. M. L. buvo patalpinęs skelbimus įvairiose interneto svetainėse. Būtent tokiu būdu buvo ieškomi klientai. Paaiškėjo, kad į klientų skambučius atsiliepdavo M. L. žmona.
Miglė klientus pasitikdavo prie durų, kol M. L. būdavo gretimame kambaryje. Miglė turėjo atskirą kambarį. Pinigus klientas sumokėdavo tik atėjęs. Kai tik jis nueidavo į kambarį rengtis, Miglė turėdavo visus pinigus prakišti pro duris M. L.
Per dieną būdavo 2–3 klientai, pasitaikydavo ir tokių dienų, kai neateidavo nė vienas. Per dieną Miglei klientai sumokėdavo apie 100–150 eurų. Bet M. L. jai duodavo tik 10–20 eurų. Apsipirkti moteris važiuodavo kartu su jais, viena išeiti negalėjo, nes ją užrakindavo, buvo įtaisytos net dvi spynos, o ji raktų neturėjo.
Į Klaipėdą Miglė atvyko su treningais, kedais, „maike“ ir mėlyna kepure. Asmeninių daiktų neturėjo, nes išvažiavo spontaniškai. Drabužių ir kitų priemonių jau nupirko „darbdaviai“, kurie aiškiai pasakė, kad moteris privalės viską grąžinti.
Iš pradžių Miglė su broliu susirašydavo žinutėmis, susiskambindavo telefonu. Broliui nenorėjo sakyti, kad teikia seksualines paslaugas, nes jai buvo gėda. Teisme Miglė teigė, kad galvojo prašyti pagalbos, bet bijojo M. L., kuris klausydavosi jos pokalbių bei kontroliuodavo kiekvieną jos žingsnį.
Bylos duomenimis, teikiant seksualines paslaugas buvo atvažiavusi policija. Kaip Miglė suprato, policininkas apsimetė klientu. Ją nubaudė už prostituciją. Teisme moteris pasakojo, kad iš klientų buvo vagiami pinigai.
Ji nusivesdavo klientą į dušą, o M. L. „praeidavo“ per kliento daiktus, paimdavo pinigus, o vietoj tikrų pinigų pakišdavo padirbtus. Tokių atvejų buvo daugiau negu vienas. Pinigų apkeitimo ir vagystės priežastis galėjo būti policijos pasirodymas bute. Vienas klientas buvo pasigedęs pinigų ir parašė policijai pareiškimą.
Miglė bijojo prašyti pagalbos, nes M. L. yra pasakęs, kad buvo užmušęs moterį ir už tai sėdėjo 10 metų. Teisme moteris teigė, kad jis nėra jos mušęs, o psichologinis smurtas prieš ją pasireiškė baime, kuri atsirado, nes reikėjo dirbti tokį darbą. M. L. grasino, sakė, kad ją susiras, nukentės jos šeima ir ji pati.
Pabėgti pasiūlė vienas klientas, kai suprato, kad mergina yra verčiama užsiimti prostitucija, nes ji buvo nusiminusi ir pasakė, jog nėra galimybių ištrūkti. Jis pasakė: „Pasakysim, kad einam į barą parsinešti alkoholio“. Ji pasiėmė pasą ir išėjo.
Tuo metu M. L. su tuometine žmona buvo namuose, o ji su klientu išėjo neva nusipirkti alkoholio ir nebegrįžo. Iš pradžių gyveno pas klientą 2–3 dienas, paskui nakvynės namuose. Į nakvynės namus nuėjo pati, papasakojo socialinei darbuotojai, kad buvo išnaudojama.
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