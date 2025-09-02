Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Hidrometeorologijos tarnyba: šių metų vasara – vėsiausia nuo 2017 metų

2025-09-02 17:22 / šaltinis: BNS
2025-09-02 17:22

Šių metų vasara buvo vėsiausia nuo 2017 metų ir pasižymėjo vėsesniais už daugiametį vidurkį orais, antradienį skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Lietus, perkūnija (tv3.lt koliažas)

Šių metų vasara buvo vėsiausia nuo 2017 metų ir pasižymėjo vėsesniais už daugiametį vidurkį orais, antradienį skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

REKLAMA
0

Vertinant visas vasaras nuo 1961-ųjų, šiųmetinė pagal temperatūrą užėmė 33 vietą. Tai reiškia, jog ji tapo medianine vasara. Be kita ko, šių metų vasara savo vidutine oro temperatūra yra identiška 1966, 1964 bei 1968 metų vasaroms. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusi vasara tapo ir pirma vasara nuo 2017 metų, kai nebuvo fiksuotas nei vienas kaitros atvejis. Tarnyba teigia, kad reiškinys fiksuojamas, kai oro temperatūra tris dienas iš eilės viršija 30 laipsnių Celsijaus.

REKLAMA
REKLAMA

Kitaip nei šių metų pavasaris, praėjusi vasara nepasižymėjo dideliais vidutinės oro temperatūros nuokrypiais. 

Tarnyba akcentuoja, kad visi šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo trumpesne už vidutinę Saulės spindėjimo trukme.

Šių metų vasaros sezono kritulių kiekis Lietuvoje vidutiniškai siekė 275,6 mm, o tai yra 20 proc. daugiau už daugiametį vasaros vidurkį (229 mm).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų