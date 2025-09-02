Hidrometeorologijos tarnyba: šių metų vasara – vėsiausia nuo 2017 metų

Vertinant visas vasaras nuo 1961-ųjų, šiųmetinė pagal temperatūrą užėmė 33 vietą. Tai reiškia, jog ji tapo medianine vasara. Be kita ko, šių metų vasara savo vidutine oro temperatūra yra identiška 1966, 1964 bei 1968 metų vasaroms.
Praėjusi vasara tapo ir pirma vasara nuo 2017 metų, kai nebuvo fiksuotas nei vienas kaitros atvejis. Tarnyba teigia, kad reiškinys fiksuojamas, kai oro temperatūra tris dienas iš eilės viršija 30 laipsnių Celsijaus.
Kitaip nei šių metų pavasaris, praėjusi vasara nepasižymėjo dideliais vidutinės oro temperatūros nuokrypiais.
Tarnyba akcentuoja, kad visi šių metų vasaros mėnesiai pasižymėjo trumpesne už vidutinę Saulės spindėjimo trukme.
Šių metų vasaros sezono kritulių kiekis Lietuvoje vidutiniškai siekė 275,6 mm, o tai yra 20 proc. daugiau už daugiametį vasaros vidurkį (229 mm).
