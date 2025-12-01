Gyventojams – svarbi žinia dėl atidėtų sveikatos paslaugų

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad klaipėdiečius pribloškė žinia, kad reikalingi radiologiniai tyrimai Jūrininkų poliklinikoje bus atliekami tik mokamai.
Be to, Kretingos ligoninė paskelbė, kad laikinai stabdo planines operacijas, nes baigėsi ligonių kasų pinigai iš valstybės apmokamoms operacijoms.
Privalo užregistruoti į kitą įstaigą
Reaguodamas į viešojoje erdvėje kilusį sujudimą dėl gydymo įstaigų paskelbtų žinučių apie dalies planinių paslaugų stabdymą VLK direktorius Gytis Bendorius ramino, kad „jokios dramos nėra“.
„Pirmas ir svarbiausias dalykas, kuris mums labiausiai rūpi, yra pacientas. Pacientai privalo gauti ligonių kasų apmokamas paslaugas, jei ligoninė jų dėl savo sutarčių suteikti negali. Tokia pareiga yra numatyta įstatymuose. Jei kuri ligoninė priartėja prie savo sutarties ribos ir mato, kad finansiškai jau nebegali pakelti tokių paslaugų teikimo, ji privalo užregistruoti žmogų į kitą gydymo įstaigą, kur pacientas galėtų tą paslaugą gauti nemokamai“, – pirmadienį komentavo jis.
Pasak ligonių kasų vadovo, tik tuomet, jei pacientas atsisako ar nenori vykti į kitą įstaigą, jam būtų galia palaukti šiek tiek ilgiau – iki sausio mėnesio, kai sutarčių ribojimo nebebus arba pasiūlyti mokamą paslaugą.
„Tokia pareiga numatyta įstatymuose ir prašome įstaigos vadovų jos laikytis. Negali būti komunikuojama, kad pinigai baigėsi, niekada jokių paslaugų daugiau nebesuteiksime. Klaipėdos regione yra daugybę įstaigų, kurių sutartys yra galiojančios ir jos gali suteikti paslaugas, nereikia klaidingi pacientų, kad bus tik mokamos paslaugos arba gali susidaryti labai didelė eilė“, – komentavo G. Bendorius.
„Jokios dramos nėra“
Pasak jo, viena iš įstaigų, „patirianti sunkumų ar planavimo netolygumų“, yra Jūrininkų poliklinika Klaipėdoje.
„Jie 1,5 karto viršijo paprastas konsultacijas (...) ir šiuo metu mano, kad negalės jų teikti, nes būtų finansiškai nuostolinga“, – sakė VLK vadovas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad konsultacijos būna trijų tipų – paprastos, išplėstinės ir išsamios. Būtent už virškvotines paprastas konsultacijas, kai nėra atliekami jokie papildomi tyrimai, ligonių kasos neapmoka 100 procentu:
„Šiai daliai yra uždėtas 50 proc. viršijimas. Norime pastumti poliklinikas ta kryptimi, kad kuo greičiau išspręstų visas paciento problemas. Kai trūksta pinigų apmokėti viskam, norime, kad būtų tirkai apmokėta už tas konsultacijas, kai pacientas ištiriamas iš karto išsamiai, diagnozuojama liga, paskiriamas geras gydymas.“
G. Bendorius taip pat nurodė, kad Klaipėdoje yra dar 20 įstaigų, kur galima gauti šias paslaugas.
„Klaipėdos universitetinėje ligoninėje rentgeno paslaugą galima gauti per vieną parą, echoskopijos – per savaitę. Tai jokios dramos nėra. Pacientai turi žinoti, kad jie Klaipėdos regione gali tas paslaugas gauti. Negalima klaidinti žmonių, kad dabar bus tik mokamos paslaugos arba lauksime amžinai“, – komentavo jis.
Klaipėdoje tas pačias operacijas galima gauti per 4–6 savaites
Komentuodamas Kretingos ligoninės situaciją G. Bendorius nurodė, kad pagrindinės dienos chirurgijos sąlygomis čia atliekamos operacijos yra paviršinių venų, hemorojaus ir išvaržų operacijos ir sąnarių artroskopijos.
„Nė viena iš šių būklių nėra gresianti gyvybei, dėl tokios operacijos atidėjimo savaitei, dviem, trims pacientui jokios komplikacijos negresia. Kitas dalykas, Klaipėdos universiteto ligoninėje tos pačios operacijos yra prieinamos maždaug per 4 savaites.
Tai jei rūpestingi Kretingos ligoninės vadovai galėtų užregistruoti pacientus, kurie norėtų operuotis Klaipėdoje respublikinėje arba universitetinėje ligoninėje, ten jie gautų tas pačias paslaugas per 4–6 savaites“, – aiškino ligonių kasų direktorius.
Jis pridūrė, kad dienos chirurgijos paslaugos Kretingos ligoninėje sudaro 8 proc. visų paslaugų: „Taigi nėra taip, kad visa ligoninė sustojo, tik vienas nedidelis darbas. Jie intensyviai ėmėsi šios veiklos ir padarė 1,5 karto daugiau operacijų, nei buvo sutarta pagal sutartį. Tai, galime sakyti, labai gerai, suplanavome šimtą, o jie padarė 150, anksčiau suteikė daugiau paslaugų gyventojams, bet dabar atsiremiame į finansines fondo galimybes.“
Viskam pinigų neužtenka
VLK vadovas priminė, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšos yra ribotos, todėl tam reikalingos sutartys, kurių reikia laikytis: „Kitu atveju pritrūksime pinigų svarbiems dalykams. Taisyklės visiems yra vienodos, todėl reikalauti kažkokios išimties vienai ligoninei yra netinkama.“
Šių metų PSDF biudžetas siekia apie 4 mlrd. eurų – lėšos paskirstytos profilaktinėms programoms, vaistams ir paslaugoms. Joms buvo skirta apie 2,8 mlrd. eurų.
„Kai gavome patvirtintą biudžetą beveik prieš metus, jį beveik visą išskirstėme sutartis – apie 95–96 proc. viso biudžeto buvo paskirstyta sutartims, labai nedidelę dalį pasilikome nenumatytoms lėšoms ir sutartinėms paslaugoms. Lietuvos ekonomika auga šiek tiek geriau, gyventojai sumokėjo 1 proc. daugiau mokesčių ir manome, kad metų gale gausime 52 mln. eurų daugiau pajamų, nei planavome.
Pagal Finansų ministerijos reguliavimą galime iš rezervo išimti 69 mln. eurų. Tai mes esame kaip tas vidutiniškai turtingas žmogus – perkame modernius vaistus, kompensuojame modernias paslaugas, bet visi pinigai yra labai suskaičiuosi, perteklinių jų neturime. Šiemet vos išteksime sumokėti už visas paslaugas pagal galiojančias sutartis ir už viršsutartines paslaugas tiek, kiek yra numatyta. Svarbiausia, kad tų lėšų užtektų pačioms svarbiausioms paslaugoms – infarktams, insultams, gimdymams, traumoms, onkologijai, protezavimui.
Dėl to šiek tiek mažiau svarbios, aišku, kiekvienam žmogui savo sveikata svarbi, bet mažesnės apimties dienos chirurgijos, kurios gali būti šiek tiek atidėtos savaitei ar dviem, finansavimas joms yra kiek apribotas tam, kad užtektų onkologiniams vaistams ir svarbioms operacijoms. Taip bandome subalansuoti savo ribotą biudžetą ir sveikatos poreikius. Aišku, šiek tiek įtampų šioje vietoje kyla, tai labai natūralu“, – aiškino G. Bendorius.
Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad įstaigos su panašiomis problemomis ėmė susidurti dar vasarą. Viena pacientė skundėsi pas gydytoją negalinti patekti net su siuntimu, nes paprasčiausiai baigėsi ligonių kasų apmokamų paslaugų kvotos.
Apie tokius galimus scenarijus regiono ligoninių vadovai buvo įspėję dar anksčiau, kai VLK tik ruošėsi keisti tvarką. G. Bendroriaus teigimu, daugiau su tokiomis problemomis susiduriančių įstaigų šiuo metu nėra.
