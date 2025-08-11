Grunskienė: apie antrąją kadenciją su prezidentu nekalbėjome

„Ne, prezidentas neužsiminė, nes dar manau, per ilgas laikotarpis, dar pusė metų“, – žurnalistams po susitikimo pirmadienį sakė N. Grunskienė.
Paklausta, ar pati svarsto dėl galimybės eiti antrą kadenciją, prokuratūros vadovė sako kol kas to nedaranti.
N. Grunskienė, kuriai dabar yra 56 metai, generalinės prokurorės pareigas eina nuo 2021 m. sausio. Pagal įstatymus, generalinis prokuroras Lietuvoje skiriamas 5 metų kadencijai.
„Dar nevarstau šito varianto, dar per daug ilgas laikotarpis, Dar reikia atidirbti sąžiningai likusį laikotarpį“, – teigė ji.
N. Grunskienė 1992–1998 m. buvo Kupiškio rajono apylinkės prokuratūros stažuotoja, tardytoja, prokurorė, 1998–1999 m. dirbo Panevėžio apygardos prokuratūros prokurore, 1999–2006 m. – Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė, 2006–2011 m. – Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotoja, 2011–2013 m. – Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė.
Nuo 2013 m. iki 2021 metų sausio, kuomet tapo generaline prokurore, N. Grunskienė dirbo Panevėžio apygardos prokuratūros vadove.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!