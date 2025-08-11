Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grunskienė: apie antrąją kadenciją su prezidentu nekalbėjome

2025-08-11 12:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 12:50

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad per susitikimą su prezidentu nekalbėjusi apie jos teikimą į prokuratūros vadovus antrajai kadencijai.

Nida Grunskienė (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad per susitikimą su prezidentu nekalbėjusi apie jos teikimą į prokuratūros vadovus antrajai kadencijai.

0

„Ne, prezidentas neužsiminė, nes dar manau, per ilgas laikotarpis, dar pusė metų“, – žurnalistams po susitikimo pirmadienį sakė N. Grunskienė.

Paklausta, ar pati svarsto dėl galimybės eiti antrą kadenciją, prokuratūros vadovė sako kol kas to nedaranti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Grunskienė, kuriai dabar yra 56 metai, generalinės prokurorės pareigas eina nuo 2021 m. sausio. Pagal įstatymus, generalinis prokuroras Lietuvoje skiriamas 5 metų kadencijai.

„Dar nevarstau šito varianto, dar per daug ilgas laikotarpis,  Dar reikia atidirbti sąžiningai likusį laikotarpį“, – teigė ji.

N. Grunskienė 1992–1998 m. buvo Kupiškio rajono apylinkės prokuratūros stažuotoja, tardytoja, prokurorė, 1998–1999 m. dirbo Panevėžio apygardos prokuratūros prokurore, 1999–2006 m. – Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė,  2006–2011 m. – Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotoja, 2011–2013 m. – Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė.

Nuo 2013 m. iki 2021 metų sausio, kuomet tapo generaline prokurore, N. Grunskienė dirbo Panevėžio apygardos prokuratūros vadove. 

