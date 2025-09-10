„Google“ darbuotoju apsimetinėjusiam telefoniniam sukčiui teismas skyrė 128 tūkst. eurų baudą

Išvien su „Google“ atstovybės darbuotojais apsimetusiais ir iš Lietuvos gyventojų apgaule išviliojusiais 86 tūkst. eurų organizuotos grupės nariais veikęs Y. S. išgirdo teismo nuosprendį.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 20-metį užsienietį pripažino kaltu dėl sukčiavimo, neteisėto mokėjimo kortelių bei jų duomenų įgijimo ir panaudojimo, neteisėto prisijungimu prie informacinių sistemų.
Teismas jam skyrė galutinę subendrintą 128 100 eurų baudą. Nuteistasis taip pat turės atlyginti nukentėjusiųjų patirtą turtinę žalą.
Bylos duomenimis, 2024 metų gegužę Y. S., veikdamas organizuotoje grupėje, įgijo svetimas elektroninės mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai prisijungė prie informacinių sistemų ir atliko neteisėtas finansines operacijas.
Organizuotos grupės nariai rusų kalba prisistatydavo „Google“ atstovybės darbuotojais ir nukentėjusiesiems pranešdavo apie įsilaužimą į jų paskyrą, įtraukdavo juos į pokalbį, pažadėdavo jiems pagalbą.
Įgiję žmonių pasitikėjimą, nusikaltėliai iš jų išviliodavo elektroninės bankininkystės duomenis ir kitą svarbią informaciją, pačias banko mokėjimo korteles.
Pasinaudodamas iš nukentėjusiųjų išviliota informacija ir jų banko kortelėmis, Y. S., kartu su kitais organizuotos grupės nariais, ištuštindavo nukentėjusiųjų sąskaitas.
Šioje byloje nukentėjusiais pripažinti septyni asmenys, iš jų apgaulės būdu išviliotos sumos svyruoja nuo 2 500 iki 64 tūkst. eurų. Keturi nukentėjusieji teismui pateikė civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo.
Pernai gegužę Y. S. buvo sulaikytas, vėliau jam skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Policijos pareigūnai kratos metu Y. S. gyvenamojoje vietoje rado 57 500 eurų ir 30 zlotų. Šioms lėšoms taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, jos bus panaudotos nukentėjusiųjų turtinei žalai atlyginti.
Teismas, įvertinęs Y. S. laikinajame sulaikyme bei suėmime išbūtą laiką – viso vienerius metus ir du mėnesius – konstatavo, kad paskirta baudos bausmė yra atlikta. Teismo sprendimu, nuteistasis per dvejus metus dar turės atlyginti vieno nukentėjusiojo patirtą turtinę žalą – beveik 15 tūkst. eurų.
