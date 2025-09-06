Trumpas grasina ES, skyrusiai „Google“ beveik 3 mlrd. eurų dydžio baudą

EK penktadienį skyrė „Google“ 2,95 mlrd. eurų baudą, nes ji iškraipė konkurenciją reklamos technologijų pramonėje ir taip pažeidė Europos Sąjungos (ES) antimonopolines taisykles. „Google“ esą „teikė pirmenybę savo internetinės reklamos technologijų paslaugoms, taip pakenkdama konkuruojantiems reklamos technologijų paslaugų teikėjams, reklamuotojams ir leidėjams“. EK nurodė „Google“ nutraukti atitinkamą praktiką.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ parašė, kad jis būtų priverstas inicijuoti naujų muitų įvedimo procedūrą, jei iš JAV bendrovių ir toliau bus reikalaujama susimokėti. „Tai labai nesąžininga, o Amerikos mokesčių mokėtojai to netoleruos! Kaip jau esu sakęs anksčiau, mano administracija NELEIS vykdyti šių diskriminacinių veiksmų“, – pareiškė D. Trumpas. Jis pagrasino pradėti tyrimą pagal JAV prekybos teisės 301 straipsnį, kuris numato įvesti muitus reaguojant į nesąžiningą prekybos praktiką.
EK tyrimo metu buvo nustatyta, kad „Google“ ir jos produktai užima dominuojančią padėtį rinkoje. Pasak EK, ši įmonė nuo 2014 m. piktnaudžiauja šia padėtimi, kad suteiktų savo prekėms pranašumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!