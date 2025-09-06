Donaldas Trumpas G-20 susitikimą žada surengti savo golfo aikštyne, priimtų ir Vladimirą Putiną

Milijardierius D. Trumpas teigė, kad jo golfo ir SPA kompleksas „Trump National Doral“ yra ideali vieta kitų metų gruodį vyksiančiam susitikimui, nes yra graži, o oras Floridoje – puikus.
„Tai vyks Dorale“, – reporteriams Ovaliajame kabinete sakė 79 metų prezidentas, paskelbęs, kad kitų metų susitikimo vieta bus Majamis.
„Visi nori ten, nes tai visai šalia oro uosto, tai geriausia vieta, ji graži, viskas gražu“, – sakė jis.
Tačiau D. Trumpas, kuris nuolat sulaukia kaltinimų, kad jis ir jo šeima turtėja jo prezidentavimo metu, tvirtino, kad iš būsimo renginio neturės naudos.
„Mes iš to nieko neuždirbsime“, – sakė jis.
Kita Doralo pasirinkimo priežastis ta, kad, pasak D. Trumpo, dauguma viešbučių Majamyje gruodį paprastai būna užimti.
D. Trumpas 2020 metais, savo pirmosios kadencijos metu, planavo Dorale surengti Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą, bet tuo pasipiktino D. Trumpo oponentai demokratai, pavadinę tai „vienu įžūliausių prezidento korupcijos pavyzdžių“.
Vėliau prezidentas to plano atsisakė, užsipuldamas „beprotišką ir neprotingą žiniasklaidos ir demokratų priešiškumą“. Galiausiai šis viršūnių susitikimas išvis neįvyko – dėl COVID-19 pandemijos.
Tuo metu D. Trumpas taip pat atsisakė plano pakviesti Rusiją, kurios narystė G-7 jau buvo suspenduota dėl Krymo aneksijos.
Tačiau šį kartą D. Trumpas sakė, kad nepaisydamas Maskvos invazijos Ukrainoje neprieštarautų V. Putino dalyvavimui G-20 susitikime, ir pridūrė, kad taip pat priimtų Xi Jinpingą.
„Man labai patiktų, jei jie (atvyktų), jei jie nori“, – sakė JAV lyderis.
Vis dėlto jis pridūrė: "(Jie būtų) stebėtojai, o aš nesu tikras, ar jie norėtų atvykti kaip stebėtojai.“
Ir Rusija, ir Kinija yra G-20 narės.
D. Trumpas taip pat sakė, kad be įprastų valstybių G-20 susitikime kaip stebėtojos dalyvaus ir kitos šalys, pavyzdžiui, Lenkija.
Atskirai D. Trumpas patvirtino, kad nedalyvaus šiemet Pietų Afrikoje vyksiančiame G-20 susitikime ir kad vietoje savęs nusiųs viceprezidentą J. D. Vance'ą (Dž. D. Vansą).
Anksčiau JAV prezidentas sakė, jog tikriausiai nevyks, ir priežastimi nurodė paneigtus teiginius, kad Pietų Afrikoje sistemiškai persekiojami ir žudomi baltieji.
