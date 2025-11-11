Gentvilas kirto Nausėdai: prezidente, atsikelk

Parlamentaras taip pat pažymi, jog siekiant suvaldyti bręstančią krizę, įsikišti turėtų ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
„Kol valdančiojoje daugumoje bus antisemito Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“, tol rimtos Lietuvos politikos nebus“, – antradienį surengtos spaudos konferencijos „Kas prisiima atsakomybę už užsienio politiką?“ metu kalbėjo liberalas.
„Aš tikėjausi vieno dalyko – kad užsienio politika liks tabu, bet „Nemuno aušrai“ ir užsienio politika nebuvo neliečiama tema. Tai yra tema, per kurią reikia dergti Lietuvą. Galiu garantuoti, kad po šitų Žemaitaičio išpuolių visos Lietuvoje vizituojančios ambasadų vadovybės ruošia ir diplomatiniu paštu jau turbūt išsiuntė savo šalių sostinėms, Užsienio reikalų ministerijoms pranešimus apie tai, kas vyksta su Lietuvos užsienio politika“, – akcentavo jis.
E. Gentvilo teigimu, jei koalicijos partneriai taikstosi su tokiu R. Žemaitaičio elgesiu ir nepagarba vienam iš Vyriausybės atstovų, įsikišti turėtų bent jau pagrindinis užsienio politikos formuotojas prezidentas G. Nausėda.
„Noriu pabrėžti, kad pagal Konstituciją, užsienio politiką formuoja Lietuvos Respublikos prezidentas kartu su Vyriausybe (…). Tai šiandien aš manau, kad ir prezidentas, ir Vyriausybė paliko užsienio reikalų ministrą K. Budrį vieną patį kovoti su koalicijos partneriu, kuris akivaizdžiai reikalauja (…) K. Budrio skalpo“, – kalbėjo liberalas.
„Kokia prezidento reakcija į koalicijos partnerio Žemaitaičio išpuolius prieš (…) Lietuvos užsienio politiką? (…). Ką daro prezidentas? Jis nieko nedaro. Tai taip ir pasakykime: prezidente, atsikelk, apgalvok, ką esi prišnekėjęs, ir imkis formuoti LR užsienio politiką. Ir jeigu tai politikai prieštarauja koalicijos partneris Žemaitaitis, tai reikia kalbėti apie Žemaitaitį“, – akcentavo jis.
E. Gentvilo teigimu, šiuo metu prezidentas, griežtai neįsikišdamas į koalicijos partnerių nesutarimus dėl užsienio politikos krypties, rodo savo neveiksnumą.
„Prezidentas vėl akivaizdžiai parodo savo neveiksnumą ar net ir nesupratimą, kokias pareigas jis užima ir kokias funkcijas privalo vykdyti“, – konferencijos metu kalbėjo politikas.
„Jeigu Fredis (prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas – ELTA) būtų atsigavęs, tai Fredis turbūt rastų, ką pasakyti, bet Fredžiui neleidžiama kalbėti. Fredis kartais pasako daugiau teisybės už prezidentą, prezidentui lieka tik pakartoti Fredžio mintis, bet Fredžiui šiandien (kalbėti – ELTA) draudžiama“, – teigė parlamentaras.
Socialdemokratus nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ragina ir konservatoriai
Susiklosčius tokiai situacijai, kei vienas iš valdančiosios daugumos partnerių kritikuoja ir kenkia Lietuvos vykdomai užsienio politikai, koaliciją formavę socialdemokratai turėtų atsisakyti bendradarbiavimo su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tikina ir Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija.
„Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimas tęsti valdančiąją koaliciją su populistine, destruktyvia ir sumaištį valstybės politiniame lauke keliančia partija „Nemuno aušra“ reiškia ir socialdemokratų prisiimtą atsakomybę už visus metus besitęsianti chaosą ir politinę suirutę, kurią kelia ši politinė jėga ir jos antisemitinis lyderis R. Žemaitaitis“, – rašoma pirmadienį išplatintame pranešime.
„LSDP tenka pareiga užtikrinti veiksmingą valdžią ir sklandų Vyriausybės darbą, o ne patyčias iš Lietuvos valstybės, kurios jau sulaukia neigiamų atgarsių tarptautinėje erdvėje ir neleidžia susitelkti ties svarbiausiais valstybės užsienio, nacionalinio saugumo ir gynybos iššūkiais. Atsižvelgdama į visa tai, Seimo TS-LKD frakcija, gindama valstybės interesus, ragina valdančiąją LSDP nutraukti koaliciją su partija „Nemuno aušra“ bei atkurti skaidrią, europietišką ir atsakingą valstybės valdymo kryptį“, – akcentuoja konservatoriai.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.
„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
