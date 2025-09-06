Finansų ministerija: pakilo Lietuvos skolinimosi reitingas

Paskutinį kartą „Scope Ratings“ šalies reitingą buvo pakėlę 2021 metais. Aukščiausias skolinimosi reitingas, kurį šalis gali pasiekti yra AAA – iki jo Lietuvai trūksta užkopti keturiais vertinimo laipteliais.
Pasak agentūros ekspertų, Lietuvos kredito reitingo padidinimą lėmė tvarus šalies ekonomikos augimas, atsparumas išorės veiksniams ir stabilios fiskalinės perspektyvos. „Scope Ratings“ analitikai savo pranešime išskiria ir vieną mažiausių euro zonoje turimą valstybės skolos lygį, dideles Europos Sąjungos (ES) viešąsias investicijas.
„Suteiktas aukštesnis reitingas stiprina mūsų šalies patikimumą tarptautinėse rinkose, tačiau kartu įpareigoja išlaikyti finansinę drausmę ir tęsti atsakingą ekonominę politiką“, – cituojamas finansų viceministras Darius Sadeckas.
„Scope Ratings“ savo pranešime pabrėžia gerus šalies ekonominius rezultatus. Pernai Lietuvos BVP vienam gyventojui pasiekė 63 proc. euro zonos vidurkio (22 proc. punktais daugiau nei 2015 m.), o matuojant perkamosios galios standartais, BVP vienam gyventojui sudarė 84 proc. euro zonos vidurkio (14 proc. punktų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu).
Pasak analitikų, praėjusiais metais Lietuvos ekonomika išaugo 2,8 proc., o tam įtakos turėjo didelė privataus sektoriaus paklausa ir stiprus paslaugų sektorius.
Jie tikisi, kad šalies BVP šiemet išaugs 3 proc., kitąmet – 2,9 proc. Tam įtakos turės atsparus namų ūkių vartojimas, palaikomas stiprios darbo rinkos sąlygų ir atlyginimų augimo, taip pat privačių investicijų, ypač gyvenamųjų namų statyboje, atsigavimas.
„Scope Ratings“ ekspertai atkreipia dėmesį, kad pagrindinėmis rizikomis išlieka pažeidžiamumas išorės sukrėtimams, atsižvelgiant į nedidelę Lietuvos ekonomiką, vis dar palyginti vidutinį pajamų lygį bei turimas sienas su Kaliningradu bei Baltarusija.
Tarp rizikų taip pat įvardijamos nepalankios demografinės tendencijos ir dideli gynybos išlaidų įsipareigojimai, kurie lems ilgalaikį spaudimą fiskalinei trajektorijai.
