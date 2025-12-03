 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dotnuvoje nuo bėgių nulėkė vagonai: dalinasi naujausia informacija

2025-12-03 13:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 13:09

Dotnuvoje įvyko geležinkelių transporto avarija, kurios metu tušti vagonai nuriedėjo nuo bėgių. Nukentėjusiųjų nėra, rašoma pranešime spaudai.

Dotnuvoje nuo bėgių nulėkė vagonai: traukinių eismas sutrikdytas (nuotr. Vaidos Girčės)
7

Dotnuvoje įvyko geležinkelių transporto avarija, kurios metu tušti vagonai nuriedėjo nuo bėgių. Nukentėjusiųjų nėra, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
0

Dotnuvoje nuo bėgių nulėkė vagonai: traukinių eismas sutrikdytas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dotnuvoje nuo bėgių nulėkė vagonai: traukinių eismas sutrikdytas

LTG Saugos komanda dirba įvykio vietoje, pradėtas tyrimas aplinkybėms nustatyti. Diversijos versija yra atmetama, kol kas daroma prielaida, kad įvykį nulėmė techninės aplinkybės. Planuojama, kad avarijos padariniai bus likviduoti dar šiandien. Į vietą yra išvykusi pagalbinė technika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LTG teigia, kad dėl susidariusios situacijos bus paveikti šeši keleiviniai traukiniai, vykstantys maršrutais VilniusKlaipėda, Kaunas–Šiauliai ir Šiauliai–Kaunas. Šiomis kryptimis vykstantiems keleiviams yra užsakyti autobusai, į juos keleiviai įsės Kėdainiuose. Dalis keleivių jau tęsia kelionę autobusais.

REKLAMA
REKLAMA

Keleivius dėl informacijos kviečiame kreiptis Klientų informacijos centro kontaktiniu telefonu: +370 700 55111, informacija nuolat atnaujinama ir www.ltglink.lt.Keleiviai, nenorintys tęsti kelionės autobusu ar dėl minėto įvykio galutinę stotelę pasiekę vėliau, dėl piniginės kompensacijos gali kreiptis el. paštu [email protected]

Traukinių eismas bus atkurtas likvidavus avarijos padarinius.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų