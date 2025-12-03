Dotnuvoje nuo bėgių nulėkė vagonai: dalinasi naujausia informacija

LTG Saugos komanda dirba įvykio vietoje, pradėtas tyrimas aplinkybėms nustatyti. Diversijos versija yra atmetama, kol kas daroma prielaida, kad įvykį nulėmė techninės aplinkybės. Planuojama, kad avarijos padariniai bus likviduoti dar šiandien. Į vietą yra išvykusi pagalbinė technika.
LTG teigia, kad dėl susidariusios situacijos bus paveikti šeši keleiviniai traukiniai, vykstantys maršrutais Vilnius–Klaipėda, Kaunas–Šiauliai ir Šiauliai–Kaunas. Šiomis kryptimis vykstantiems keleiviams yra užsakyti autobusai, į juos keleiviai įsės Kėdainiuose. Dalis keleivių jau tęsia kelionę autobusais.
Keleivius dėl informacijos kviečiame kreiptis Klientų informacijos centro kontaktiniu telefonu: +370 700 55111, informacija nuolat atnaujinama ir www.ltglink.lt.Keleiviai, nenorintys tęsti kelionės autobusu ar dėl minėto įvykio galutinę stotelę pasiekę vėliau, dėl piniginės kompensacijos gali kreiptis el. paštu [email protected].
Traukinių eismas bus atkurtas likvidavus avarijos padarinius.
