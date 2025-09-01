Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS specialiai iš BŪTENT: Ar Lietuvos švietimas taps numeris 1?

2025-09-01 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 13:57

Lietuvos startuolių organizacijos „Švietimas numeris vienas“ nario, Roberto Dargio teigimu, Lietuvai reikėtų pasimokyti iš Estijos, kuri dar 1995 metais ėmė tobulinti ir šiuo metu turi puikios kokybės švietimo sistemą. Ar Lietuvos valdžia pradės rimčiau taisyti švietimo spragas ir ar švietimas šalyje kada nors taps numeris 1 prioritetu?

0

Apie tai diskusijų festivalyje „BŪTENT“ diskutavo Vilniaus universiteto profesorė Gražina Korvel, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius, „Saulės“ privačios gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos prezidentas Edvinas Šimulynas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

