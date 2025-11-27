 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Interviu su meru Valdu Benkunsku: kaip tvarkysimės su Vilniaus problemomis?

2025-11-27 15:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 15:27

Pastaruoju metu visoje Lietuvoje ypač daug diskusijų kelia migracija. Kaip sostinėje užtikrinti sėkmingą atvykstančiųjų integraciją ir kartu išsaugoti miesto saugumą bei bendruomeniškumą? Ar Vilnius pasiruošęs priimti augančią gyventojų įvairovę?

1

Kita jautri tema – Vilniaus infrastruktūra. Miestas nuolat vykdo plataus masto gatvių rekonstrukcijas, kurios paliečia svarbiausias miesto vietas arba privažiavimą prie jų. Kaip bus sprendžiamos šios Vilniaus miesto problemos?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar miesto vadovui pavyks rasti balansą tarp augančio gyventojų skaičiaus, sunkumų su integracija ir būtinybės modernizuoti miesto infrastruktūrą? Apie tai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

TOLIAU SKAITYKITE
