DIENOS PJŪVIS. Interviu su meru Valdu Benkunsku: kaip tvarkysimės su Vilniaus problemomis?

Kita jautri tema – Vilniaus infrastruktūra. Miestas nuolat vykdo plataus masto gatvių rekonstrukcijas, kurios paliečia svarbiausias miesto vietas arba privažiavimą prie jų. Kaip bus sprendžiamos šios Vilniaus miesto problemos?
Ar miesto vadovui pavyks rasti balansą tarp augančio gyventojų skaičiaus, sunkumų su integracija ir būtinybės modernizuoti miesto infrastruktūrą? Apie tai portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!