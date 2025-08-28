Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja – nelegali migracija auga, bet neramina ne tik tai: „Mes kalbame apie agresyvius žmones“

Atnaujinta 10.05 val.
2025-08-28 10:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 10:05

Lenkijos ir Lietuvos pasienyje iki šios dienos sulaikyta maždaug 640 nelegalių migrantų, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Daugiausia jų judėjo iš Latvijos. Migrantai ne tik neteisėtai kerta sieną – dalis jų žaloja pasieniečius, gadina jų transporto priemones. Pasieniečiai pabrėžia, kad šie agresyvūs migrantai yra iš anksto paruošti ir siunčiami į Europos Sąjungą (ES) su vienu tikslu – kelti grėsmę mūsų saugumui.   

Lenkijos ir Lietuvos pasienyje iki šios dienos sulaikyta maždaug 640 nelegalių migrantų, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Daugiausia jų judėjo iš Latvijos. Migrantai ne tik neteisėtai kerta sieną – dalis jų žaloja pasieniečius, gadina jų transporto priemones. Pasieniečiai pabrėžia, kad šie agresyvūs migrantai yra iš anksto paruošti ir siunčiami į Europos Sąjungą (ES) su vienu tikslu – kelti grėsmę mūsų saugumui.   

REKLAMA
11

TAIP PAT SKAITYKITE:

VSAT duomenimis, iki šios dienos kryptimi Kalbant Lietuva-Lenkija iš viso sulaikyta apie 640 migrantų. 

REKLAMA
REKLAMA

„Iš to skaičiaus 40–42 proc. yra sulaikyti Lenkijos pasieniečių ir likusieji apie 58–60 proc. yra sulaikyti mūsų pasieniečių“, – ketvirtadienį žurnalistams kalbėjo VSAT vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius. 

REKLAMA

Didžioji dalis migrantų per Lietuvą į Lenkiją bando patekti iš Latvijos.

„Iš tų plius minus 600 migrantų turbūt 80–90 proc. yra tie, kuriuos mes siejame su patekimo keliais į ES per Baltarusijos ir Latvijos sieną“, – teigė S. Nekraševičius.

Jo žiniomis, statistiškai mažiausiai yra veikiama išorinė siena Latvijos kryptimi, stipriausiai – Lenkijos kryptimi. 

REKLAMA
REKLAMA

„Bet reikia nepasiklysti šitame paveiksle, todėl kad jeigu šita situacija šiandien yra Latvijoje, tai rytoj ji gali būti Lietuvoje. Visą šitą fenomeną vertiname kaip vieną koordinuotą, nukreiptą į ES. O kuri kryptis yra šiandien paveikta, dėliojasi tik vieno ar kelių žmonių, autoritarų, ir jų komandų galvose. Ir rytoj tas įrankis gali būti mestas kitur“, – pabrėžė S. Nekraševičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nelegali migracija auga

Pasieniečiai pastebi, kad situacija nuo 2021 metų, kai Baltarusijos režimas pradėjo hibridinį karą, ES link praleisdama nelegalius migrantus, nepasikeitė, o atvirkščiai – skaičiai auga.

„Pats instrumentalizuotos migracijos fenomenas šiais metais yra augantis. Jeigu paimsime nuo 2021 m. besitęsiantį instrumentalizuotą Baltarusijos režimo agresiją panaudojant migrantus, tai pats fenomenas yra augantis ir panašu, kad su dabartinėmis tendencijomis turėsime didžiausią skaičių regione nuo pat pačios krizės sukėlimo metų“, – komentavo S. Nekraševičius.

REKLAMA

„Niekas nepasikeitė. Režimai nepasikeitė, Ukrainos karas vyksta, noras paveikti mūsų europinę saugumo aplinką išlieka“, – dėstė jis. 

Įrodyta, kad migrantų krizę organizuoja bent dvi Rytų valstybės – Rusija ir Baltarusija. Jų pareigūnai padeda, neretai ir patys organizuoja migrantų praleidimą į ES valstybes. 

„Taip, ir viena , ir kita valstybė toje schemoje yra identifikuojamos, kad teisėsaugos institucijos prisideda, palengvina netiesėtą migraciją, tam tikrai atvejais aktyviais veiksmais prisideda prie migrantų mūsų išorinės sienos kirtimo. Tai yra, pavadinkime, kasdienybė, kuri prieš 5 metus atrodė kažkas naujo“, – sakė S. Nekraševičius.

REKLAMA

„Hibridinis karas, hibridinė ataka tęsiasi ir kiekviena pusė bando parodyti savo pranašumus. Manau, kad šiandien, mes kaip valstybė, tą hibridinį išpuolį atremiame sėkmingai“, – apibendrino jis.

Nelegalai agresyvūs

Migrantai ne tik neteisėtai kerta sieną – dalis jų smurtauja prieš pasieniečius, gadina jų transporto priemones. 

„Per šiuos metus turėjome keletą atvejų, kai mūsų ir pareigūnai, ir transporto priemonės buvo paveiktos mechaniškai, t. y. mėtant įvairius daiktus į pareigūnus, į transporto priemones. Lenkijos kryptyje tokių atvejų yra, jei neklystu, virš 100“, – pasakoja pasieniečių vado pavaduotojas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mes kalbame apie agresyvius žmones, kurie yra iš anksto paruošti ir siunčiami į ES su vienu tikslu – kelti grėsmę mūsų viešajam saugumui“, – priduria jis.   

Tiesa, S. Nekraševičius neturėjo duomenų, kad kas nors iš Lietuvos pasieniečių būtų sužalotas.

VSAT primena, kad jau penkti metai vyksta instrumentalizuota neteisėta migracija iš Baltarusijos į  Europos Sąjungos šalis. Daugiausia spaudimo patiria tiesiogiai su Baltarusija besiribojančios Lietuva, Lenkija  ir Latvija. 

REKLAMA

Papildomų iššūkių pasieniečiams kelia Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, padidinusi hibridinių  atakų, provokacijų bei valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimų rizikas. 

Šią vasarą Lenkiją laikinai įvedė patikras pasienyje su Vokietija ir Lietuva, kad sustabdytų nelegalią imigraciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kulka issprestu viska
kulka issprestu viska
2025-08-28 10:12
Nusauna pora pasienyje asilu ir problema isspresta. beda kad bekiause valstybe, del to ir siuncia tuos urodus cia.
Atsakyti
o
o
2025-08-28 10:13
terikia pradet saudyt...uzkniso !!!!!!!!!!!!!!
Atsakyti
Šaudyt parazitus
Šaudyt parazitus
2025-08-28 10:17
kitaip nieko nebus.O miestuose uždraust tuos va tokios spalvos maisto vežiotojus,iš kur jų tokios marios,visur ruda kaip nuo šūdų
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų