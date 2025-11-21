 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Europoje – migrantų banga: ar Lietuvai reikia griežtinti tvarką?

2025-11-21 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 13:57

Į Europą plūsta migrantai – tiek turintys leidimus gyventi ir dirbti, tiek ir jų neturintys. Ne išimtis ir Lietuva. Migracijos departamentas spalį teigė, kad Lietuvoje iš viso registruota per 211 tūkst. užsieniečių, turinčių galiojančius leidimus gyventi, o nuo 2021 metų Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau 24 tūkst. mėginimams neteisėtai kirsti valstybės sieną. Ką tai reiškia Lietuvai? Ar didėjantys migrantų kiekiai reiškia, kad Lietuvai reikia griežtinti tvarką?

2

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo narys Vytautas Sinica ir „Diversity Development Group“ (DDG) tyrėjas Ivan Trunov.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

