DIENOS PJŪVIS. Dėl dronų ir kitų grėsmių Europa imasi veiksmų – ką reikia žinoti gyventojams?

Europos pasieniečius išbando ir sienas vis bandantys kirsti nelegalūs migrantai. Štai pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lenkijos ir Lietuvos pasienyje iki šios dienos sulaikyta maždaug 640 nelegalių migrantų. Migrantai ne tik neteisėtai kerta sieną – dalis jų žaloja pasieniečius, gadina jų transporto priemones. Pasieniečiai pabrėžia, kad šie agresyvūs migrantai yra iš anksto paruošti ir siunčiami į Europos Sąjungą su vienu tikslu – kelti grėsmę mūsų saugumui.
Apie tai, kaip Europa ruošiasi dronams ir kitoms grėsmėms, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega ir visuomeninio projekto „Locked N' Loaded“ narys, karys savanoris Mantas Vilimas.
