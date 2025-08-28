Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Dėl dronų ir kitų grėsmių Europa imasi veiksmų – ką reikia žinoti gyventojams?

2025-08-28 13:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 13:27

Rusijos dronai vis drąsiau kerta NATO oro erdvę – vienas neseniai nuskrido iki pat Vilniaus. Ekspertai įspėja, kad tokie incidentai – ne atsitiktinumas, o tiesioginis Aljanso ryžto išbandymas, vykstant karui Ukrainoje ir artėjant JAV žadamoms griežtoms sankcijoms Maskvai.

1

Europos pasieniečius išbando ir sienas vis bandantys kirsti nelegalūs migrantai. Štai pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lenkijos ir Lietuvos pasienyje iki šios dienos sulaikyta maždaug 640 nelegalių migrantų. Migrantai ne tik neteisėtai kerta sieną – dalis jų žaloja pasieniečius, gadina jų transporto priemones. Pasieniečiai pabrėžia, kad šie agresyvūs migrantai yra iš anksto paruošti ir siunčiami į Europos Sąjungą su vienu tikslu – kelti grėsmę mūsų saugumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kaip Europa ruošiasi dronams ir kitoms grėsmėms, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega ir visuomeninio projekto „Locked N' Loaded“ narys, karys savanoris Mantas Vilimas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

