  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas

DIENOS PJŪVIS. Bankai pristatys naujovę gyventojams: taip pinigų pervesti negalėsite

2025-08-27 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 13:57

Nuo spalio 9 d. įsigalios momentinių mokėjimų reglamentas ir privalomas sąskaitos ir vardo bei pavardės tikrinimas. Prieš siunčiant mokėjimą, bus nedelsiant tikrinama gavėjo informacija. Ir jei nebus atitikimo pagal gavėjo banko duomenis tarp IBAN ir pavadinimo, kitų rekvizitų, mokėtojo bankas informuos mokėtoją – arba, kad duomenys tik iš dalies atitinka ir juos pateikęs mokėtojas prašys patvirtinti, kad pageidaujama vykdyti mokėjimą esant daliniam atitikimui, arba, gavęs informaciją dėl nesutapimo, informuos, kad duomenys neatitinka. 

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taigi, mokėtojas turės priimti sprendimą – ar vykdyti mokėjimą tokiais atvejais, ar pasitikslinti pas gavėją jo duomenis.

Plačiau apie šių pokyčių reikšmę gyventojams naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Lietuvos bankų asociacijos prezidente Eivile Čipkute ir „NordVPN“ produkto vadovas Domininkas Virbickas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

