„Didžiausia gyvenimo nesąmonė“ – BMW vairuotojas Panevėžyje savo poelgio pasigailėjo

Nustatyta, kad Vidmantas, 2025 m. birželio 28 d. apie 16.10 val., vairavo automobilį „BMW 330D“ būdamas sunkiai apgirtęs. Alkotesteris parodė 2,6 promilės.
Tada paaiškėjo, kad įvykio metu vyrui dar galiojo teisės vairuoti atėmimas už ankstesnį indentišką pažeidimą. Maža to, automobilyje nebuvo įrengtas privalomas „alkoblokas“.
Prisipažino padaręs „didžiausią nesąmonę“
Teisme Vidmantas savo kaltę pripažino visiškai. Jis pasakojo, kad automobilis ilgą laiką stovėjo nenaudojamas, todėl, išgėręs alaus, esą užsimanė jį „prajudinti“ ir apsukti nedidelį ratą aikštelėje. Būtent čia jį ir sustabdė policijos pareigūnai.
Vyras teigė, kad gailisi dėl savo veiksmų, juos pavadino „didžiausia gyvenimo nesąmone“ ir prašė jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant sesers vyro, propaguojančio blaivų gyvenimo būdą, atsakomybei.
Kadangi kaltinamasis visiškai prisipažino, prokuroras ir gynėjas sutiko, jog įrodymų tyrimas būtų atliekamas sutrumpinta tvarka.
Byloje nurodyta, kad pareigūnams įtarimą sukėlė neįprastai manevruojantis automobilis. Sustabdžius transporto priemonę, nuo vairuotojo sklido stiprus alkoholio kvapas, jo kalba buvo nerišli.
Automobilio apžiūros protokole užfiksuota, kad salone rastos dvi alaus skardinės. Specialistai taip pat patvirtino, kad bekontaktis detektorius rodė teigiamą rezultatą, o oficialūs matuokliai be paklaidos patvirtino daugiau nei 2,6 promilės girtumą.
Atsisveikins su automobiliu
Panevėžio apylinkės teismas, įvertinęs kaltinamojo prisipažinimą, jo gailėjimąsi ir laiduotojo asmenybę, nusprendė Vidmantą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant jį laiduotojo atsakomybei vieneriems metams be užstato.
Tačiau kartu pritaikyta griežta baudžiamojo poveikio priemonė – 2 metams uždrausta naudotis teise vairuoti.
Be to, vadovaujantis Baudžiamojo kodekso nuostatomis, teismas konfiskavo automobilį „BMW 330D“.
Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktas galioti Vidmanto pasižadėjimas neišvykti bei laikinas teisės vairuoti sustabdymas. Nuosprendžiui įsiteisėjus – šios kardomosios priemonės bus panaikintos.
Teismas išaiškino, kad jeigu laidavimo laikotarpiu Vidmantas padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, sprendimas dėl atleidimo nuo atsakomybės gali būti panaikintas.
Jeigu padarys tyčinį nusikaltimą – atleidimas bus panaikintas automatiškai.
Laiduotojui išaiškinta teisė atsisakyti laidavimo. Tokiu atveju teismas spręstų dėl kito laiduotojo paskyrimo arba dėl naujo kaltinamojo teisinio vertinimo.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio apylinkės teismą.
