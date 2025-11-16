Didelio masto teisėjų korupcijos byla: liudys įslaptintas STT pareigūnas

Specialaus STT padalinio pareigūno tapatybė neatskleidžiama, jis įvardijamas tik trimis skaičiais – 057. Jis bus teismo patalpose per apklausą kitą savaitę, tačiau tiesiogiai su proceso dalyviais nesimatys, kalbant jo balsas technologijų pagalba bus pakeistas. Šis liudytojas galės atsakyti į jam užduodamus klausimus.
STT nurodė, kad šio pareigūno išviešinimas pakenktų jo funkcijų vykdymui ir padarytų žalą tarnybos interesams.
„Anonimiškumas per apklausą turi būti užtikrintas“, – teigia STT.
Tai bus tikriausiai pirmas kartas, kai STT pareigūnas teisme liudys anonimiškai. „MG Baltic“ politinės korupcijos ir kitose bylose STT pareigūnai liudijo viešai, atvykdami į teismą ir prisistatydami.
Minėtą pareigūną 057 ketinama apklausti dėl byloje minimos verslininkės Oksanos Sakalauskienės, buvusio Aukščiausiojo Teismo Teisėjo Egidijaus Laužiko, buvusio Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio ir advokato Drąsučio Zagrecko susitikimų.
Balandį Kauno apygardos teismas didelėje korupcijos byloje kaltais pripažino 15 asmenų, o 2 asmenis išteisino. Tarp išteisintųjų – buvęs teisėjas V. Kažys. Pirmosios instancijos teisme šį teisėją išteisino ir savo sprendimą grindė tuo, kad teisėjo kaltė grindžiama tik su teisėsauga bendradarbiaujančio buvusio advokato D. Zagrecko parodymais.
Teisėjų kolegija nustatė, kad suinteresuoti bei jiems tarpininkavę asmenys, planuodavo, tardavosi ir perduodavo įvairaus dydžio piniginius kyšius, siekdami neteisėtais būdais užsitikrinti pageidaujamus teismų sprendimus. Iš viso iš kaltais pripažintų asmenų konfiskuota 67 tūkst. eurų valstybės naudai.
Generalinė prokuratūra nesutiko su V. Kažio išteisinimu ir parašė skundą Apeliaciniam teismui.
V. Kažys ir jo advokatė su STT apklausa nesutinka
V. Kažys ir jo advokatė reiškė nepasitenkinimą prokuratūros noru apklausti STT pareigūną. Eksteisėjas teigė, kad jo byloje manipuliuojama įrodymais.
„Neaišku, ar tas STT slaptas pareigūnas prisimins, kas vyko prieš 7 metus. Jeigu sėdės STT būstinėje ir liudys nuotoliu, jam kas nors iš ten esančių gali sufleruoti“, – per posėdį trečiadienį Apeliaciniam teismui sakė V. Kažys.
Jo advokatė Rasa Aurelija Kučinskaitė sakė, kad liudytojo įslaptinimas yra išimtinė priemonė, o šioje byloje minimo atvejo išimtiniu pavadinti negalima. Ji prašė prokuroro prašymą atmesti, o jei teismas nuspręstų apklausti STT pareigūną, liudytojui anonimiškumo netaikyti.
V. Kažys, prašydamas atmesti prokuratūros prašymą dėl įslaptinto liudytojo apklausos, teigė, kad nėra panašaus precedento, kad STT pareigūnas per apklausą nebūtų viešinamas. Anot jo, prašymo apklausti pagrindai neatitinka įstatyme numatytų sąlygų liudytojo įslaptinimui – liudytojas gali būti įslaptintas, kai kyla grėsmė jo sveikatai, gyvybei, turtui, o ne institucijai.
„Jis pats turi parašyti prašymą, dabar tokio prašymo nematyti. Už jį pasako viską STT. Prašau atmesti“, – sakė V. Kažys.
Tuo metu Generalinės prokuratūros prokuroras Aleksandras Kazakovas nesutiko su išteisintojo pozicija.
„Nesutinku, kad negali būti taikomas anonimiškumas. Nors salėje esantys nepriklauso grupuotei, pavojų sukelia tokio pareigūno duomenų atskleidimas. Suprantu institucijos griežtą poziciją neatskleisti darbuotojo asmens duomenų“, – sakė prokuroras.
Išklausęs šalių teisėjas Evaldas Gražys paskelbė, kad yra pagrindas STT darbuotojui taikyti anonimiškumą.
Didelio masto korupcijos byla
Apeliacinis teisme nagrinėjamoje byloje nuosprendžio dėl korupcinių nusikaltimų sulaukė buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas E. Laužikas, buvęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Konstantinas Gurinas, buvęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, buvęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, jo tuometis padėjėjas ir dabartinis tarybos narys Aivaras Kadziauskas ir kiti asmenys.
Iš viso teisėjų korupcijos tyrime įtarimai buvo pareikšti 48 asmenims – advokatams, teisėjams, verslininkams, kitoje byloje nuteistiems ir palankų nuosprendžių per kyšius siekusiems asmenims. Dalis buvo nubausti baudžiamaisiais įsakymais – pripažino kaltę, sutiko su prokuroro bausme ir buvo nuteisti nerengiant viešo žodinio posėdžio. Tik mažai daliai įtarimai buvo panaikinti.
V. Kažys buvo kaltinamas kyšininkavimu
STT ir prokuratūros surinktais duomenimis, už prekybą žmonėmis nuteistas Laimonas Vaškevičius su D. Zagrecku susitarė, kad duos 15 tūkst. eurų kyšį L. Vaškevičiaus bylą nagrinėsiančiam Apeliacinio teismo teisėjui V. Kažiui.
Byloje rašoma, kad advokatas ir teisėjas buvo susitikę 2017 m. vasaros pabaigos – rudens laikotarpiu, Vilniuje, Konstitucijos prospekte esančiame sporto klube „Forum Palace“ bei Apeliacinio teismo patalpose, Gedimino prospekte. Tyrėjų duomenimis, V. Kažys, įtariama, susitarė priimti 15 tūkst. eurų kyšį už tai, kad, būdamas bylos kolegijos pirmininku ir pranešėju, neteisėtai veiks L. Vaškevičiaus naudai, nulemdamas kolegijos sprendimą – kad L. Vaškevičiui nebūtų skirta reali laisvės atėmimo bausmė. Prieš tai L. Vaškevičiaus bylą nagrinėjęs Klaipėdos apygardos teismas jam buvo skyręs realią pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmę.
L. Vaškevičius iš pradžių D. Zagreckui perdavė 8 tūkst. eurų. Tyrėjų duomenimis, D. Zagreckas pinigus teisėjui perdavė degalinėje Pilaitės prospekte.
Kaip įtariama, gavęs neteisėtą atlygį V. Kažys 2017 m. gruodžio 21 dieną priėmė ir pasirašė nuosprendį – ankstesnis Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis buvo pakeistas, L. Vaškevičiaus nusikalstama veika buvo perkvalifikuota ir jam paskirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 3 metams.
Su teisėsauga bendradarbiaujantis ir dabar valstybės saugomas liudytojas, buvęs advokatas D. Zagreckas teisme viešai pasakojo savo veikimo būdus.
„Pas mane ateina Galatiltis (kartu su juo kontoroje dirbęs teisininkas – ELTA). Sako yra Sakalauskienė (verslininkė, minimoje byloje už aktyvų vaidmenį korupciniuose nusikaltimuose nuteista laisvės atėmimu – ELTA), ji ateina, sako – turiu bylą, pasako teisėjo pavardę. Aš tada pasakau, ar galim kalbėti. Aš tuo verčiausi, kaip baisiai tai beskambėtų“, – Apeliaciniam teismui liudijo D. Zagreckas.
Jis sakė, kad konspiracijai naudojo pokalbių programėles „Signal“. „Viber“, platformą „Telegram“.
V. Kažys 1992–1995 metais dirbo tuometiniame Vilniaus miesto antrajame apylinkės teisme, 1995–1999 metais nagrinėjo bylas Vilniaus apygardos teisme, o nuo 1999 metų pradėjo dirbti Lietuvos apeliaciniame teisme, Baudžiamųjų bylų skyriuje. Jame jis dirbo iki 2019 m. vasario, kuomet buvo sulaikytas, netrukus suimtas ir beveik savaitę kalinamas tuometiniame Lukiškių kalėjime.
