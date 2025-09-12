Demokratų lyderis: Lietuva turėtų sudaryti dvišales gynybos sutartis su Lenkija, Vokietija

„Reikia kalbėti apie dvišales gynybos sutartis tiek su Lenkija, tiek su Vokietija, kurios brigada čia atsiranda, kad tokiais atvejais taip pat būtų galima panaudoti tuos pajėgumus, kuriuos turi mūsų kaimynai, nes mes patys naikintuvų turbūt neturėsime“, – Žinių radijui penktadienį sakė S. Skvernelis.
Pasak buvusio parlamento vadovo, tai jis dar prieš kelis mėnesius buvo aptaręs su aukščiausiais šalies pareigūnais, užsienio reikalų ministru.
Kaip skelbė BNS, Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, bepiločiai orlaiviai ne kartą pažeidė ir Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad per naktį nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų, pasak jo, trys dronai numušti.
„Pagrindinis Lenkijos kariuomenės ir mūsų kariuomenės tikslas yra apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, nesvarbu, kiek kainuos numuštas dronas. Jei jis numuštas, ta kaina neturės jokios reikšmės. Jeigu jis nukristų ant gyvenamo namo, į daugiabutį pataikytų, tai žala būtų neišmatuojama, žmogaus gyvybių neina pinigais įvertinti“, – kalbėjo S. Skvernelis.
„Aišku, Lenkijos kariuomenė turi didesnes galimybes, jiems padėjo sąjungininkai, manau, kad tokio pat adekvataus atsakymo mes irgi turėtume tikėtis, kad būtų“, – teigė jis.
BNS rašė, kad opoziciniai konservatoriai šią savaitę pristatytame memorandume dėl užsienio politikos ragina valdančiuosius su Lenkija sudaryti dvišalę gynybos sutartį.
Tokią sutartį yra sudariusi Varšuva su Paryžiumi.
Gegužės pradžioje Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emanuelio Makrono) ir Lenkijos premjero Donaldo Tusko pasirašytoje sutartyje numatyta, kad „ginkluotos agresijos jų teritorijose atveju šalys teikia savitarpio pagalbą, įskaitant karines priemones“.
Šalių lyderiai teigė, kad toks susitarimas nepakeičia NATO, kuriai priklauso abi šalys.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis tuomet teigė, kad Lietuvai panašių dvišalių iniciatyvų imtis nereikia, nes jos gali sukelti abejonių dėl pasitikėjimo NATO.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!