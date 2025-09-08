Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujajam Lenkijos prezidentas Saulius Skvernelis išsakė lūkestį dėl patikrų pasienyje

2025-09-08 18:21 / šaltinis: BNS
Lietuvos Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis naujajam Lenkijos prezidentui Karoliui Nawrockiui išsakė lūkestį, kad keliaujančiųjų patikros pasienyje greit baigsis.

Saulius Skvernelis (Paulius Peleckis/BNS)

„Tikiuosi, tai kas vyksta Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, yra laikina ir greitai pasibaigs, nes tai trukdo sklandžiam mūsų šalių ekonominiam bendradarbiavimui“, – pirmadienį Vilniuje susitikęs su Lenkijos vadovu sakė S. Skvernelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad liepą Lenkija pasienyje su Vokietija ir Lietuva įvedė keliaujančiųjų patikrą. Pastarąjį kartą ji pratęsta iki spalio 4 dienos.

Varšuva tokį sprendimą argumentavo poreikiu sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos į Latviją patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Šis neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos srautas, palyginti su tu pačiu metu pernai, yra išaugęs pustrečio karto.

Šengeno erdvei priklausančios Europos Sąjungos (ES) valstybėms leidžiama įvesti sienų kontrolę, jei jos mano, kad kyla grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.

Per susitikimą su K. Nawrockiui taip pat aptartas besitęsiantis karas Ukrainoje, Jungtinių Amerikos Valstijų administracijos politikos kaita, Kinijoje vykusio viršūnių susitikimo įtaka būsimam jėgų balansui pasaulyje, Lietuvos pozicija remiant sąjungininkų iniciatyvas stiprinti NATO branduolinius atgrasymo pajėgumus.

Taip pat daug dėmesio skirta strateginės Lietuvos ir Lenkijos partnerystės ir kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui.

Anot Seimo pranešimo, aptariant lenkų tautinės mažumos interesų užtikrinimą, S. Skvernelis teigė, kad klausimai turėtų būti sprendžiami veidrodiniu principu.

Rugpjūčio pradžioje Lenkijos prezidento pareigas pradėjusio eiti K. Nawrockio vizitas į Vilnių yra trečioji užsienio kelionė ir pirmasis apsilankymas regiono valstybėje.

