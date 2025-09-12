Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis apie naujas pareigas Sabatauskui: tai KT teisėjo pareigybės diskreditavimas

2025-09-12 09:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 09:11

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, kad socialdemokratų gretose pasigirdę svarstymai parlamentarą Julių Sabatauską skirti Konstitucinio teismo (KT) teisėju yra ne tik teismo politizavimas, bet ir diskreditavimas. 

Julius Sabatauskas. ELTA / Andrius Ufartas

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" lyderis Saulius Skvernelis sako, kad socialdemokratų gretose pasigirdę svarstymai parlamentarą Julių Sabatauską skirti Konstitucinio teismo (KT) teisėju yra ne tik teismo politizavimas, bet ir diskreditavimas. 

7

„Tai yra Konstitucinio Teismo teisėjo pareigybės diskreditavimas“, – „Žinių radijui“ penktadienį teigė S. Skvernelis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai yra labai blogai. Taip politizuojamas Konstitucinis teismas, kurį tam tikri marginalai bando diskredituoti. Juk tai aukščiausia institucija, kuri apsprendžia mūsų teisinės sistemos legitimumą, įstatymų atitikimą Konstitucijai“, – sakė beveik devynis mėnesius su socialdemokratais valdančiojoje koalicijoje dirbęs politikas. 

Be to, pasak S. Skvernelio, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas apskritai negali pretenduoti į tokias pareigas, nes neturi tam reikalingos patirties. 

„J. Sabatausko praktika yra tokia, kad jis yra baigęs teisę ir yra Seime“, – sakė buvęs parlamento lyderis. 

Naujasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę užsiminė, jog iki šiol parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetui vadovavęs J. Sabatauskas galėtų būti skiriamas Konstitucinio teismo (KT) teisėju. 

Ši socialdemokrato išsakyta intencija sukėlė diskusijas Seime. Opozicija tvirtino, kad toks paskyrimas būtų ydingas, o J. Sabatausko kompetencijos neatitiktų KT teisėjui keliamų reikalavimų, tačiau dalis valdančiųjų tikino nieko blogo tame nematą. Jų teigimu, panašus atvejis jau buvo susiklostęs anksčiau, kai konservatoriai į šias pareigas delegavo taip pat Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui vadovavusį Stasį Šedbarą.

ELTA primena, kad KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

KT kas trejus metus atnaujinamas vienu trečdaliu. KT teisėjus, taip pat ir atnaujinant Teismo sudėtį, skiria Seimas po lygiai iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos prezidentas, Seimo pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

Valstybės pareigūnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikiantys KT teisėjų kandidatūras, privalo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki eilinės teisėjų kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujų teisėjų kandidatūras.

Tai kad
Tai kad
2025-09-12 09:26
Jis senai save diskreditavo savo sprendimais.
Atsakyti
jis
jis
2025-09-12 09:27
juk stuma amnestiją čekutininkams. gal tada nx išvis ta valstybė, jei jau iki to nusiritot .
Atsakyti
Visiškai
Visiškai
2025-09-12 09:36
netinkamas tokiai pareigybei, keista kad tiek metų sėdi seime o naudos nulis ,žmones turi pagalvoti ką renka.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
