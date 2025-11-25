Dėl gausaus snygio – skubus draudikų perspėjimas lietuviams: atkreipkite dėmesį

Numatoma, kad pietų ciklonas į Lietuvą atneš gausų sniegą, dėl kurio kone visuose šalies regionuose, išskyrus vakarinius rajonus, bus sudėtingos eismo sąlygos, gali sutrikti elektros tiekimas, susiformuoti iki 10-15 cm storio sniego danga.
Netikėtai iškritę gausūs krituliai visuomet kelia riziką gyventojų turtui ir saugumui kelyje, todėl draudikai primena, kaip pasirūpinti savo turtu ir saugumu.
„Stora sniego danga tampa pavojinga gyventojams ir jų turtui tada, kai temperatūra pakyla aukščiau nulio laipsnių ir vyksta atodrėkis. Mat šlapio sniego svoris gali išaugti iki 9 kartų, palyginti su puraus sniego, nors vizualiai jo kiekis atrodys taip pat. Viena dažniausių šlapio sniego sukeliamų būsto žalų būna lūžę pastatų, pavėsinių, šiltnamių stogai, pastatų konstrukcijos, per nesandarias dangas prasisunkęs vanduo“, – sako Mantas Norkus, „Lietuvos draudimo“ klientų aptarnavimo centro vadovas.
Pasak eksperto, nuo šlapio sniego svorio taip pat lūžta medžiai ir jų šakos, apgadinami po jais stovintys automobiliai ar kiemuose esantis turtas, elektros tiekimo laidai, smulkioji architektūra ir panašiai.
Saugokite namų turtą
M. Norkus atkreipia dėmesį, kad jei ant pastatų susikaupė daug sniego, reikia pasirūpinti sniego valymu nuo stogų paviršių. Valyti reikia ir pavėsines, šiltnamius, stogelius prie įėjimų, ūkio paskirties pastatus. Jei tai neįmanoma – pasistengti sutvirtinti konstrukcijas jas paremiant.
„Ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į stogo nuolydžio kampą – esant stačiam kampui, dalis sniego gali tiesiog savaime nuslinkti žemyn. Tokiu atveju būtina nepamiršti apsaugoti savo turtą, esantį po juo, nevaikščioti toje vietoje. Horizontalūs ar mažo nuolydžio stogai gali sukaupti kur kas didesnį kiekį sniego. Be to, dideli nuostoliai gali kilti dėl vandens prasiskverbimo į pastatų vidų per išorines konstrukcijas, nes atlydžio metu įvairiose stogo vietose susiformuoja vandens sankaupos“, − pastebi draudimo bendrovės atstovas.
Jis taip pat pataria nestatyti automobilių po medžiais, ant kurių šakų kaupiasi sniegas ar pastatų stogų atbrailų, kur jis gali nuslinkti – šlapias sniegas gali apgadinti automobilio kėbulą, išdaužti priekinį ir galinį stiklus.
Įspėjimai pėstiesiems
Prognozuojama, kad po atlydžio sugrįžus naktiniams šalčiams ant šaligatvių ir gatvių gali susiformuoti pavojingas ledo sluoksnis. Draudimo ekspertas ragina gyventojus būti itin atsargius ir imtis priemonių, galinčių padėti išvengti traumų.
„Pirmiausia rekomenduojama avėti batus su neslidžiais padais arba naudoti specialius batų apkaustus. Taip pat, einant slidžiu paviršiumi, patariama vengti rankoje laikyti telefoną –susižalojimų rizika gerokai padidėja, kai dėmesys nukreiptas į ekraną, o ne į aplinką“, - įspėja M. Norkus.
Jeigu danga yra labai slidi, specialistai siūlo judėti lėtai, imituojant vadinamąją „pingvino eiseną“ – žingsniuoti mažais žingsneliais, o rankas laikyti laisvas, kad paslydus būtų lengviau išlaikyti pusiausvyrą.
Vairuotojams patariama važiuoti atsargiau
Draudimo ekspertas vairuotojams primena, kad svarbiausia taisyklė apsnigtame ir slidžiame kelyje – nedaryti staigių manevrų ir išlaikyti saugų atstumą. Esant plikledžiui, automobilį reikėtų stengtis valdyti ramiai ir tolygiai, važiuoti lėčiau, laikytis didesnio atstumo nuo kitų transporto priemonių.
„Visgi esant ypatingai gausiam ir ilgai trunkančiam snygiui, vairuotojams rekomenduojama susilaikyti nuo ilgesnių kelionių, nes oro sąlygos turi tiesioginės įtakos eismo pralaidumui ir saugaus važiavimo sąlygoms“, − pataria M. Norkus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!