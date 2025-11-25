Iš Nerijaus Cesiulio – naujovė gyventojams

Tai pirmasis toks bandymas mieste ir, kaip tikimasi, gali iš esmės pakeisti kelių priežiūros kontrolę.
Matuos gatvių slidumą
Alytaus miesto savivaldybė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame pristatė naujovę ir paaiškino, kaip ji veiks:
„Alytaus miestas pristato naujovę prižiūrint gatves! Šiemet pirmą kartą bus išbandytas prietaisas, skirtas gatvių, šaligatvių valymo kontrolei. „Dirbant su rangovais, dažnai iškildavo nesutarimų, ar gatvių danga slidi ar neslidi.
Gyventojai skambina ir skundžiasi, kad gatvės slidžios, o jas prižiūrinčios bendrovės tikina, kad gatvės nuvalytos, pabarstytos ir jose neslidu.
Nuo šiol situacija pasikeis. Įmonė „Juka Lt“ Alytaus miesto savivaldybei neatlygintinai perdavė laikinam naudojimui prietaisą, kuris leis nustatyti objektyvią dangų būklę.
Šis prietaisas matuoja oro, dangos temperatūrą ir, svarbiausia, matuoja dangos slidumą.
Tikimės, kad, įdiegus naujas kontrolės priemones, ne tik sumažės nesutarimų su rangovais, bet ir miesto gatvės bei pagrindiniai takai bus saugesni“, – sakė meras N. Cesiulis.
Jeigu prietaiso naudojimas pasiteisins, Alytaus miesto savivaldybė planuotų jį įsigyti nuolatinei kelių priežiūros kontrolei.“
