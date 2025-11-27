 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys pareiškė: iš „Nemuno aušros“ atstovų išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai

2025-11-27 09:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 09:54

Viešos „aušriečių“ kritikos sulaukiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad susitikimas su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Seimo narių frakcija buvo konstruktyvus. Pasak Vyriausybės atstovo, iš „Nemuno aušros“ atstovų jis išgirdo, kad „šauniai vykdo užsienio politiką“.

Kęstutis Budrys (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Viešos „aušriečių“ kritikos sulaukiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad susitikimas su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama Seimo narių frakcija buvo konstruktyvus. Pasak Vyriausybės atstovo, iš „Nemuno aušros“ atstovų jis išgirdo, kad „šauniai vykdo užsienio politiką“.

3

„Kaip tik išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai“, – po susitikimo su „aušriečių“ frakcija žurnalistams sakė K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Klausimai buvo aiškūs, konstruktyvūs ir turėjau galimybę tiek paneigti teiginį, kad neva būdavau kviečiamas ir neatvykdavau į frakcijos posėdį. Tai gavau patvirtinimą, kad aš nebūdavau kviečiamas“, – kalbėjo jis.

K. Budrys tvirtino, kad „Nemuno aušros“ atstovams norėjo pateikti informaciją apie konkrečius Užsienio reikalų ministerijos (URM) sprendimus ir taip paneigti viešumoje plintančią netikslią informaciją.

„Tikrai matau, kad reikia paneiginėtini tuos mitus, kurie yra skleidžiami – tiek apie mūsų užsienio politiką, tiek apie mūsų konkrečius sprendimus, tiek apie bendrai visą situaciją. Tai šiandien apie tai ir kalbėjome: apie tai, ar vežamos trąšos, ar nevežamos per kaimyninius uostus, ir kas priima kokius sprendimus tiek susijusius su siena, tiek su kitais dalykais“, – dėstė K. Budrys.

