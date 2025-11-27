Budrys pareiškė: iš „Nemuno aušros“ atstovų išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai

„Kaip tik išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai“, – po susitikimo su „aušriečių“ frakcija žurnalistams sakė K. Budrys.
„Klausimai buvo aiškūs, konstruktyvūs ir turėjau galimybę tiek paneigti teiginį, kad neva būdavau kviečiamas ir neatvykdavau į frakcijos posėdį. Tai gavau patvirtinimą, kad aš nebūdavau kviečiamas“, – kalbėjo jis.
K. Budrys tvirtino, kad „Nemuno aušros“ atstovams norėjo pateikti informaciją apie konkrečius Užsienio reikalų ministerijos (URM) sprendimus ir taip paneigti viešumoje plintančią netikslią informaciją.
„Tikrai matau, kad reikia paneiginėtini tuos mitus, kurie yra skleidžiami – tiek apie mūsų užsienio politiką, tiek apie mūsų konkrečius sprendimus, tiek apie bendrai visą situaciją. Tai šiandien apie tai ir kalbėjome: apie tai, ar vežamos trąšos, ar nevežamos per kaimyninius uostus, ir kas priima kokius sprendimus tiek susijusius su siena, tiek su kitais dalykais“, – dėstė K. Budrys.
