Prieš Lietuvą tęsiasi Baltarusijos hibridinės atakos: vertina galimybes taikyti nacionalines sankcijas

„Dabartinis įstatymas, kuris yra su ribojamosiomis priemonėmis Rusijai ir Baltarusijai, jis yra dėl agresijos prieš Ukrainą, – žurnalistams trečiadienį teigė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. – Mes dar jomis nesame pasinaudoję.“
„Klausimas – ar nevertėtų turėti nacionalinio įstatymo su nacionalinėmis sankcijomis už hibridinę veiklą, vykdomą prieš Lietuvą – jis yra labai savalaikis ir mes tai tikrai vertiname“, – kalbėjo politikas.
Jis taip pat tikino, jog šį klausimą aptars ketvirtadienį vyksiančios Nacionalinės saugumo komisijos posėdyje su kitais politikais ir pareigūnais.
„Tačiau aš labai norėčiau laikytis tų pačių principų, kuriuos akcentavau ir numatant mechanizmą (jau galiojančiame – BNS) įstatyme. Pirma, tai turi būti sankcijos, kurių nėra ES lygmenyje, ir kad mes ES lygmeniu negalime kažko tai padaryti. Kitas svarbus kriterijus – kad jos būtų efektyvios, tai reiškia – po regioninių konsultacijų, tikintis, kad regiono valstybės tą patį darytų“, – sakė ministras.
Birželį Seimas pritarė Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pataisoms, kuriomis Vyriausybei leista įvesti nacionalines ekonomines sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, jeigu ES nepavyktų pratęsti savųjų.
Jos numato, kad Vyriausybė galės nustatyti dviejų rūšių sankcijas: Lietuvoje esančio turto įšaldymą ir sektorinius ribojimus.
Taip pat sudaryta galimybė nustatyti eksporto ribojimus prekėms, technologijoms, paslaugoms ir programinei įrangai, kurios gali būti naudojamos Rusijos arba Baltarusijos kariuomenei ir technologijoms tobulinti, gynybos ir saugumo sektoriams plėtoti arba pramonės pajėgumui didinti.
Numatyti penki sankcionavimo kriterijai asmenims, trys kriterijai eksportui riboti, du – importui.
Tuo metu Lietuva jau yra įvedusi nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Apribotas jų patekimas į šalį, leidimų gyventi Lietuvoje išdavimas, ne per ES sieną atvykstantys rusai ir baltarusiai papildomai tikrinami dėl grėsmės nacionaliniam saugumui, jie taip pat negali į Lietuvą įvežti ar iš jos išvežti Ukrainos grivinų, uždrausta importuoti žemės ūkio produktus ir pašarus, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija.
