Be teisių, girtas ir prie vairo – Karolio elgesys buvo piktybiškas ir pavojingas

2025 m. gegužės 21 d. vyras vairavo automobilį „Audi A3“ būdamas sunkiai neblaivus – jam nustatytas 2,63 promilių alkoholio kiekis, o vėliau – dar didesnis, 2,69 promilių. Šis rodiklis keliskart viršijo leistiną ribą ir atitiko sunkų girtumo laipsnį. Teismo vertinimu, vyras vairavo ne blaivėjimo, o girtėjimo stadijoje.
Tai dar ne viskas – vyras prie vairo sėdo žinodamas, kad jam teismo nuosprendžiu penkeriems metams buvo uždrausta vairuoti. Šis draudimas galiojo nuo 2023 m. liepos 26 d. Lietuvos probacijos tarnyba patvirtino, kad Karolis buvo informuotas apie bausmės sąlygas ir atsakomybę už draudimo nesilaikymą.
Teismas pabrėžė, kad kaltinamojo elgesys buvo piktybiškas ir pavojingas. Įvykio metu vyras įvažiavo į griovį, o tik atsitiktinumas lėmė, kad neįvyko tragedija – galėjo nukentėti tiek jis pats, tiek aplinkiniai.
Pripažino recidyvistu
Nors Karolis kaltę pripažino ir teigė, kad gailisi, teismas sprendimą rėmė įrodymais. Pats kaltinamasis prisipažino, kad vairuotojo pažymėjimo niekada neturėjo ir ne kartą buvo sulaikytas neblaivus. Jis papasakojo, jog 2025 m. gegužės pabaigoje už 200 eurų nusipirko „Audi A3“, o po žvejybos, išgėręs butelį degtinės, nusprendė važiuoti į parduotuvę dar alkoholio – tada ir atsidūrė griovyje.
Policijos pareigūnas liudijo matęs, kaip vyras bandė išvažiuoti iš griovio, o pastebėjęs pareigūnus – iššoko iš vairuotojo vietos. Jis buvo akivaizdžiai neblaivus, o automobilio salone rastas tuščias degtinės butelis.
Teismas konstatavo, kad kaltinamasis yra pavojingas recidyvistas. Jis jau keturis kartus buvo teistas už vairavimą išgėrus ir du kartus – už vengimą vykdyti draudimą vairuoti. Be to, per pastaruosius penkerius metus buvo baustas administracine tvarka net aštuonis kartus. Anot teismo, ankstesnės bausmės, įskaitant areštą ir laisvės atėmimą, jokio poveikio neturėjo.
Griežta bausmė ir automobilio konfiskavimas
Įvertinęs visas aplinkybes, teismas skyrė griežčiausią bausmę: už vairavimą esant neblaiviam – 1 metų laisvės atėmimą, už draudimo nepaisymą – 45 parų areštą.
Abi bausmės buvo subendrintos apėmimo būdu, paskiriant galutinę 1 metų laisvės atėmimo bausmę, kuri, taikant sutrumpintą įrodymų tyrimo tvarką, sumažinta trečdaliu.
Galutinė bausmė Karoliui – 8 mėnesiai laisvės atėmimo.
Papildomai jam skirtos baudžiamojo poveikio priemonės: 7 metų draudimas vairuoti transporto priemones (maksimalus terminas) ir automobilio „Audi A3“ konfiskavimas valstybės naudai. Nors automobilis buvo registruotas kito asmens vardu, teismas nustatė, kad realiai jis priklausė kaltinamajam.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.