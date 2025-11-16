Barnis dėl telefono virto smurtu: visa šeima buvo girta

Incidentas įvyko šių metų liepos 17-osios naktį, apie 1 valandą, viename Raseinių rajone esančiame name. Kaip nustatė teismas, E. D. tą vakarą buvo smarkiai apsvaigęs nuo alkoholio – jam nustatytas 2,34 promilės girtumas. Neblaivūs buvo ir kiti šeimos nariai: patėvis A. V. (2,44 promilės) bei motina I. S. (2,89 promilės).
Namų ramybę sudrumstė barnis – E. D. šaukė ant motinos dėl paslėpto telefono. Į situaciją įsikišo patėvis, bandęs sulaikyti įsisiautėjusį jaunuolį. Jis apkabino E. D. per krūtinę, manydamas, kad šis gali panaudoti smurtą prieš motiną. Tačiau sūnus reagavo agresyviai – bent du kartus trenkė kumščiu A. V. į veidą.
Nuo smūgių vyras nugriuvo ant grindų ir patyrė sužalojimų – nubrozdinimą dešinėje skruosto srityje ir muštinę žaizdą ties kairiu antakiu. Tai buvo pripažinta nežymiu sveikatos sutrikdymu. Pats nukentėjusysis skausmą įvertino penkiais balais iš dešimties.
Prisipažino ir gailisi
E. D. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to nuoširdžiai gailėjosi. Jis teigė, kad alkoholis turėjo tiesioginės įtakos jo elgesiui, o konfliktą sukėlė nesusivaldymas. Kaltinamasis pabrėžė, kad tai pirmas kartas, kai jis pakėlė ranką prieš patėvį.
Jis pridūrė, kad buvo išgėręs, todėl apsižodžiavo ir nesusivaldė, pridurdamas, kad dabar alkoholio nebevartoja, dirba pas ūkininką ir jau lankosi smurtinį elgesį keičiančioje programoje.
Teismo sprendimas
Teismas pripažino E. D. kaltę, kuri buvo įrodyta jo prisipažinimu, nukentėjusiojo bei liudytojos parodymais, o taip pat – specialisto išvada apie patirtus sužalojimus.
Skirdamas bausmę, teismas įvertino tiek lengvinančias, tiek sunkinančias aplinkybes. Lengvinanti – tai, kad kaltinamasis prisipažino ir gailėjosi. Sunkinanti – nusikalstama veika padaryta būnant apsvaigus nuo alkoholio.
Teismas paskyrė E. D. vienerių metų laisvės apribojimo bausmę, tačiau, kadangi byla buvo nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (vyras visiškai prisipažino), bausmė sumažinta trečdaliu – iki aštuonių mėnesių.
Kadangi paaiškėjo, kad E. D. dar buvo nuteistas ir rugpjūčio 28 dieną kitoje byloje, tačiau šį nusikaltimą padarė anksčiau, teismas bausmes subendrino dalinio sudėjimo būdu.
Galutinė subendrinta bausmė – 1 metai ir 2 mėnesiai laisvės apribojimo be intensyvios priežiūros.
Turės atlyginti žalą
Nors nukentėjusysis A. V. civilinio ieškinio neteikė, Valstybinė ligonių kasa pateikė ieškinį dėl žalos, patirtos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.
Teismas ieškinį patenkino visiškai ir priteisė iš E. D. 92,87 euro turtinės žalos bei 5 proc. metines palūkanas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško žalos atlyginimo.
E. D. buvo išaiškinta, kad per penkias darbo dienas jis privalo susisiekti su Probacijos tarnyba, atvykti jai nurodytu laiku, laikytis draudimų, dalyvauti programose ir informuoti apie gyvenamosios vietos ar darbo pasikeitimus.
Teismas taip pat pabrėžė, kad vengiant atlikti bausmę laisvės apribojimas gali būti pakeistas areštu.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
