 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiaulių rajono miške rastų vyro ir moters preliminari mirties priežastis – širdies sustojimas

2025-11-09 16:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-09 16:10

Prokuratūra nustatė, kad pirminė spalio viduryje Šiaulių rajono miške rastų vyro ir moters mirties priežastis – širdies sustojimas.

Policija, asociatyvinė nuotr. (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Prokuratūra nustatė, kad pirminė spalio viduryje Šiaulių rajono miške rastų vyro ir moters mirties priežastis – širdies sustojimas.

REKLAMA
0

„Pirminė asmenų mirties priežastis nėra smurtinė. Tiek vyro, tiek moters preliminari mirties priežastis – nepatikslintas širdies sustojimas“, – Eltai nurodė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Petkuvienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, pasak prokuratūros atstovės, minėta išvada nėra galutinė, tad teisėsauga neatmeta bet kokios įvykio versijos. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad spalio 14 d. vakarą, Šiaulių rajone, Pakarčiūnų kaime, miške rastas mirusio vyro (gim. 1977 m.) kūnas. Šalia jo buvo rasta moteris (gim. 1984 m.), kuri dėl bendro kūno sušalimo pristatyta į ligoninę. Joje moteris mirė.

REKLAMA

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Dovilė Vaitiekūnaitė Eltai tuomet sakė, kad ant žemės gulinčius vyrą ir moterį aptiko miške džipais važinėję žmonės.

„Žmonės nei uogavo, nei grybavo – policija tokių dalykų neaptiko. Miške taip pat buvo rastas automobilis. Manoma, kad juo žmonės ir atvyko“, – kalbėjo policijos atstovė.

Kas siejo vyrą ir moterį – taip pat kol kas nežinoma, jų pavardės yra skirtingos.

Atliekamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų