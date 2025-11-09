 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytuje neleistinoje vietoje per gatvę ėjęs vyras davė policininkui 15 eurų kyšį

2025-11-09 10:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-09 10:39

Alytuje neleistinoje vietoje per gatvę šeštadienio vakarą ėjęs vyras davė policininkui kyšį, pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Alytuje neleistinoje vietoje per gatvę šeštadienio vakarą ėjęs vyras davė policininkui kyšį, pranešė policija.

REKLAMA
0

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, apie 21 val. 40 min. Naujojoje gatvėje neblaivus (1,62 prom.) vyras (gim. 1994 m.) neleistinoje vietoje ėjo per gatvę.

Siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už šį Kelių eismo taisyklių pažeidimą vyras Alytaus AVPK pareigūnui davė 15 eurų kyšį. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų