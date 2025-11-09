Alytuje neleistinoje vietoje per gatvę ėjęs vyras davė policininkui 15 eurų kyšį

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, apie 21 val. 40 min. Naujojoje gatvėje neblaivus (1,62 prom.) vyras (gim. 1994 m.) neleistinoje vietoje ėjo per gatvę.
Siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už šį Kelių eismo taisyklių pažeidimą vyras Alytaus AVPK pareigūnui davė 15 eurų kyšį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!