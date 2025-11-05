Aistros dėl rusų reperio Morgenshtern: sukilo ir Benkunskas, bet bilietai pardavinėjami toliau

Koncertas vyks lapkričio 29 dieną Pramogų arenoje, Vilniuje. Bilietai vis dar pardavinėjami, jų kaina 33–65 eurai.
Pamatęs, kad Vilniuje vėl koncertuos šis rusų reperis, V. Benkunskas nebegali tylėti – praėjusią savaitę jis kreipėsi į URM, prašydamas įvertinti, ar Morgenshternas neturėtų būti įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Taip pat, ar „READY EVENTS, SIA“ renginių organizatoriaus veikla neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
Vilniaus miesto savivaldybė nurodė vis dar laukianti žinių iš URM.
„Dar laukiame sprendimų iš Užsienio reikalų ministerijos pusės“, – atsakė savivaldybės atstovas viešiesiems ryšiams Gabrielius Grubinskas.
Ankstesni Morgenshterno koncertai nepraėjo be neramumų. Prieš dvejus metus atlikėją Vilniuje pasitiko rorusiška publika, kuri demonstravo „Z“ simbolį. Prie koncertų salės pasirodė ir Ukrainos rėmėjai, kurie bandė juos sugėdinti.
URM ėmėsi veiksmų, kad Morgenshterno neįsileistume
URM nurodė išsiuntusi teikimą vidaus reikalų ministrui ir Migracijos departamentui įtraukti Morgenshterną į nepageidaujamų asmenų sąrašą.
„Iš savo pusės, URM išsiuntė teikimą įtraukti atlikėją Morgenshtern į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą“, – naujienų portalui tv3.lt atsakė URM.
Tuo metu dėl koncerto organizatoriaus veiklos ministerija nieko negali padaryti.
„READY EVENTS, SIA“ nėra strateginiame sektoriuje veikianti įmonė ir URM neturi įgaliojimų kaip nors paveikti jos veiklą ar spręsti, ar įmonė nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų“, – pakomentavo ministerija.
V. Benkunskui prašant apsvarstyti galimybę nepageidaujamų atlikėjų sąrašan įtraukti Morgenshterną, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikino padarysiantis savo darbą šiuo klausimu.
„Užsienio reikalų ministerija savo darbą padarys. Ir aš savo darbą padarysiu“, – spalio 24 d. komentavo K. Budrys.
Tačiau ministras akcentavo, kad Rusijos karą Ukrainoje bei Kremliaus režimą remiančių atlikėjų koncertų klausimas nėra vienos institucijos atsakomybė.
„Man kyla klausimas – o visi kiti savo darbą gali padaryti? Savo pareigą gali irgi atlikti? Jie (atvykstantys atlikėjai – ELTA) kur koncertuoja – gatvėje, iškart išėję iš oro uosto? Yra įmonės, kurios organizuoja tą veiklą, yra salės, kuriose jie koncertuoja, kažkas nuomoja tas sales ir žino, kam nuomoja.
Galų gale, yra Lietuvos piliečiai ir kiti asmenys, kurie perka bilietus į tokius koncertus. Čia yra mūsų visų bendras reikalas, ar tik vienos ministerijos, kad tokie žmonės nebūtų pageidaujami Lietuvoje?“ – kėlė klausimą jis.
„Mums nereikia ieškoti kažkurios institucijos išvados tam, kad mes suprastume viduje, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Tai yra neteisinga ir negerai, kad tai vyksta Lietuvoje. Tai aš to solidarumo norėčiau daugiau“, – sakė K. Budrys.
Naujienų portalas tv3.lt paklausė koncerto organizatoriaus „READY EVENTS, SIA“, kodėl toliau organizuoja Morgenshterno koncertus, o Pramogų arenos – kodėl priima tokį renginį, žinodami geopolitinę situaciją ir Lietuvos poziciją dėl rusų atlikėjų. Gavę komentarus, straipsnį papildysime.
Rusijos piliečiai esą tikrinami griežčiau
Kultūros ministerija nurodo, kad karinę agresiją prieš Ukrainą vykdančios Rusijos Federacijos piliečiams, įskaitant kūrėjus ir atlikėjus, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją, valstybė taiko tam tikrus ribojimus.
Jie numatyti dviejuose teisės aktuose: Seimo 2022 m. kovo 10 d. nutarime „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ ir Vyriausybės 2022 m. rugsėjo 14 d. nutarime „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys Rusijos Federacijos piliečiai gali būti įleidžiami per Europos Sąjungos išorės sieną į Lietuvos Respublikos teritoriją nepaprastosios padėties metu, nustatymo“.
Šiuose teisės aktuose nurodyti esminiai kriterijai, kuriais vertinama, ar menininkas atvykdamas į Lietuvą nekelia grėsmės mūsų nacionaliniam saugumui, viešajai tvarkai, viešajai politikai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ir tarptautiniams santykiams.
Pagal tai kiekvienas Rusijos pilietis, planuojantis atvykti į Lietuvą, yra vertinamas individualiai ir jam taikomas sugriežtintas patikrinimas.
„Kultūros ministerija ragina Lietuvos kultūros įstaigas, asociacijas ir renginių organizatorius itin griežtai laikytis rekomendacijų, jei atlikėjai:
- lankėsi Kryme po 2014 m. kovo 16 d.;
- lankėsi kitose rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose po 2014 m. kovo 16 d. (vadinamosiose Luhansko ir Donecko liaudies respublikose);
- lankėsi kitose rusijos okupuotose teritorijose (Padniestrėje, Abchazijoje, Pietų Osetijoje);
- palaiko rusijos karą Ukrainoje ir ankstesnes rusijos agresijos formas prieš kitas valstybes (pasisakė apie tai viešai, dalyvavo atitinkamose viešose akcijose, pasirašė atitinkamus viešus dokumentus)“, – nurodė Kultūros ministerija.
Iš organizatorių prašo atsakomybės, bet koncertai toliau vyksta
Tačiau kol kas ministerija gali tik apeliuoti į renginių organizatorių sąžinę, ragindama juos įsivertinti, ar verta kviesti rusų atlikėjus.
„Suprasdama situacijos jautrumą ir siekdama, kad privačių renginių organizatoriai, planuodami kviesti į Lietuvą įvairius atlikėjus, objektyviai ir sąmoningai įsivertintų galimas neigiamas pasekmes tiek jiems, tiek visuomenei, Kultūros ministerija nuolat atkreipia renginių organizatorių dėmesį į šią problematiką.
Šioje geopolitiškai jautrioje situacijoje jie ne kartą yra paprašyti įsivertinti atlikėjų sąsajas su rusija, jų poziciją karo Ukrainoje atžvilgiu, dalyvavimą ir palaikymą veiklos, kuri pažeidžia žmogaus teises bei kelia grėsmę viešajai tvarkai, taip pat provokacijų tikimybę ir rizikas“, – teigia Kultūros ministerija.
Nors rekomendacija „įsivertinti“ galioja visą šį laiką nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m., renginių organizatoriams tai nė motais – Lietuvoje ir toliau koncertuoja Morgenshternas, Valerijus Meladzė, Kristina Orbakaitė ir kiti rusų atlikėjai.
„Kultūros ministerija taip pat pabrėžia, kad atsakomybė už galimas neigiamas tokių renginių pasekmes ir grėsmes tenka renginių organizatoriams. O kylant klausimų, kultūros bendruomenė visada gali kreiptis patarimo į Kultūros ministeriją“, – rašo Kultūros ministerija.
Uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro siūlymu priima vidaus reikalų ministras.
Šį rugsėjį URM kreipėsi į Migracijos departamentą, prašydama į Lietuvą neįleisti aneksuotame Kryme ne kartą koncertavusio rusų muzikos atlikėjo Deniso Rozyskulo, žinomo slapyvardžiu Kamazz.
Į Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą jau yra įtraukti tokie Rusijos atlikėjai kaip Filipas Kirkorovas, Khabibas Šaripovas, Nataša Koroliova.
Į šį sąrašą norėta įtraukti ir Rusijoje koncertuojančią ukrainiečių atlikėją Svitlaną Lobodą, tačiau tam 2022 metų pabaigoje URM pripažino neradusi teisinio pagrindo.
Morgenshterno kontroversija
Nors apie reperį informacijos internete daug, ji itin kontroversiška. Nors apie karą Ukrainoje jis nieko tiesiogiai nepasisako, 2021 metų lapkričio 24 dieną Ališeras, jo žmona Dilara ir apsaugininkai buvo pastebėti Smolenske, įlipantys į traukinį Maskva-Minskas. Tačiau Morgenshterno koncertai Smolenske nebuvo suplanuoti.
Rusijos tyrimų komiteto vadovas socialiniuose tinkluose apkaltino reperį prekyba narkotikais. Morgenshterno advokatas Sergejus Žorinas sakė, kad negali nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie savo kliento išvykimą ir kad baiminasi Tyrimų komiteto spaudimo Morgenshternui, rašo belsat.eu.
Po šių įvykių atlikėjas nebepageidaujamas ir savo gimtinėje. Pagal viešai prienamą informaciją, šiuo metu reperis gyvena Izraelyje.
2021 m. metais Rusijos reperis Ališeras Morgenshternas buvo įtrauktas į asmenų, kurie dėl smurto ir žiaurumo propagavimo kelia grėsmę Ukrainos nacionaliniam saugumui, sąrašą, remdamasi Ukrainos saugumo tarnyba (UST) pranešė agentūra „Ukrainskije novosti“.
2020 m. lapkričio 4 d. interviu Rusijos žurnalistui Jurijui Dudui Morgensternas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pavadino galingu:
„Putinas yra gražus ne todėl, kad padarė ką nors šaunaus šaliai ar puikiai valdo. Jis iesiog galingas žmogus – ir viskas.“
Verta paminėti, kad gaisrą Odesoje 2019 m. gruodžio 4 d., kuris nusinešė ne vieną gyvybę ir vėliau buvo pripažintas nacionalinio gedulo diena, Morgensternas irgi pašiepė. Jis visų ukrainiečių sielvartą pavadino vaidyba ir paragino vietoj gedulo dienos švęsti šauksmų dieną. Tokius pareiškimus jis leido sau nuo Odesos klubo „Palladium“ scenos. Reperis koncertavo nepaisydamas tragiškų įvykių mieste.
