Adomavičius atsiprašo: viskas nuskambėjo ne taip, kaip norėjau

„Mieli kultūros bendruomenės nariai, noriu nuoširdžiai jūsų atsiprašyti. Pagarsėjusios spaudos konferencijos Prezidentūroje metu ir vėliau ne visada tinkamai išreikšdavau savo mintis. Suprantu, kad kai kurios mano formuluotės galėjo nuskambėti ne taip, kaip norėjau, ir galėjo įžeisti jus. To tikrai nesiekiau“, – socialiniame tinke „Facebook“ rašė I. Adomavičius.
„Puikiai suprantu, kad aplink mane, kaip kandidatą, o dabar jau ir pareigas vykdantį kultūros ministrą, susiformavo neigiamas fonas. Būtent dėl to noriu parodyti darbais, kad mano tikslas – ne konfrontacija, o bendradarbiavimas. Aš pasirengęs išklausyti kiekvieną – tiek pritariančius, tiek kritikuojančius ir ieškoti konsensuso su visais“, – dėstė jis.
Ministras tikino, kad dės visas pastangas, kad kultūros sektorius stiprėtų ir bendruomenės lūkesčiai būtų girdimi.
„Nuoširdžiai dėkoju už jūsų poziciją – jūsų balsas būtinas, kad kartu galėtume judėti į priekį. Padarysiu viską, kad iki šiol buvusios klaidos nebesikartotų ir galėtume rasti bendrų sąlyčio taškų“, – pažadėjo jis.
Kitą savaitę susitiks su keturių kultūros sektoriaus profsąjungų atstovais
Tuo metu Kultūros ministerija komentare Eltai nurodė, kad I. Adomavičius jau kitą savaitę susitiks su keturių profesinių sąjungų atstovais – Lietuvos kultūros darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija ir Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesine sąjunga.
Ministerija nurodo, kad šios organizacijos vienija 130 kultūros įstaigų visoje Lietuvoje.
Pasiteiravus, ar ministras neketino prisijungti prie penktadienio popietę rengiamos antrosios kultūros bendruomenės asamblėjos, Eltai atsakyta, kad tam sutrukdė intensyvi ir iš anksto suplanuota I. Adomavičiaus darbotvarkė.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
