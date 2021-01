Lietuvoje patvirtinti 953 koronaviruso atvejai ir 30 mirčių

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 953 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 24 žmonės, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Trečiadienį tokių asmenų – 6, todėl bendras mirčių skaičius – 30.