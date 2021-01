Koronavirusas pasiglemžė dviejų Klaipėdos krašto slaugytojų gyvybes

Lietuvos slaugos specialistų organizacija (LSSO) „Facebook“ paskyroje vėlų trečiadienio vakarą pranešė, kad nuo viruso mirė dvi Klaipėdos krašto slaugytojos.

„Slaugytoja Irena Kontrimienė dirbo Respublikinės Klaipėdos ligoninės, Psichiatrijos filiale.

Slaugytoja Sigita Januškienė dirbo Respublikinėje Klaipėdos ligoninės Skuodo filiale vidaus ligų skyriuje“, – rašoma paskelbtame įraše.

LSSO reiškia užuojautą artimiesiems ir Klaipėdos krašto slaugytojų bendruomenei.

Trečiadienį – 1278 nauji koronaviruso atvejai ir 28 mirtys

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 1278 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 24 žmonės, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką kasdien įtraukiama ir anksčiau mirusių asmenų skaičius. Trečiadienį tokių asmenų – 4, todėl bendras mirčių skaičius – 28.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1533 žmonės.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 179 tūkst. 212 žmonių, 123 tūkst. 562 pasveiko.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 2716 žmonės.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepyti 60 tūkst. 352 žmonės, abiem dozėmis – 9666 žmonės.