Opozicija kviečia Dulkį pasiaiškinti: ragina prisiimti atsakomybę dėl skiepų be eilės

Opozicijai nerimą kelia, jog Vyriausybė drauge su Sveikatos apsaugos ministerija neužtikrina skaidraus prioritetine tvarka skiepijimų asmenų sąrašo sudarymo, į jį papuola asmenys, su sąrašų sudarytojais turintys įvairių asmeninių ryšių, taip aplenkiantys tuos žmones, kurie yra rizikos grupėje ar pirmose gretose kovoja su COVID-19.

„Kasdienybe tapo žiniasklaidos pranešimai, kad skirtingose šalies vietose vakcinas nuo COVID-19 gauna aukštų politikų ar medicinos įstaigų vadovų šeimų nariai, kurie skiepijami ignoruojant eiliškumą ir tiesiog į paraštes nustumiant globos įstaigų gyventojus, sunkiai sergančius ligonius, kurie laukia jiems skirtos vakcinos dozės, kuri dažnam jų yra gyvybiškai svarbi“, – sako LVŽS frakcijos Seime seniūnė Aušrinė Norkienė.

Ji pabrėžia, kad valstybės demokratijai didžiausią žalą daro žmonių skirstymas, kurį toleruoja aukščiausi valstybės pareigūnai ir skatina valdančiųjų partijų atstovai. Tačiau šiuo atveju žala Tautai ir valstybei yra dar didesnė, nes ji susijusi su žmonių gyvybėmis.

Seniūnės teigimu, žiniasklaidos atskleisti faktai patvirtina, jog ministras A. Dulkys nesugeba užtikrinti sklandžios tvarkos, gyvena tik skambių deklaracijų apie skaidrumą pasaulyje, taip rūpindamasis tik viešaisiais ryšiais, o ne realiais darbais.

„Nusiplauti nuo atsakomybės ir apkaltinti buvusią valdžią šį kartą nepavyks. Ministras turi pats prisiimti atsakomybę. Jis jos bijojo leisdamas išmesti kas šeštą vakcinos dozę, jos bijo ir dabar, slėpdamasis už darbo grupių nugaros ir aiškindamas, jog bus atliekami tyrimai. Reikia ne tik tyrimų, reikia priimamų sprendimų – visi turime žinoti, kas keisis vakcinavimo reguliavime, kad tokios situacijos nepasikartotų. Į Lietuvą atvyko jau ketvirtoji vakcinų siunta, bet iki šiol nežinome, nei kaip vakcinos bus paskirstytos, ypač kai bus baigtos vakcinuoti rizikos grupės, nei to, ar jos tikrai pasieks žmones, kuriuos ir turi pirmiausiai pasiekti. Kaip galima pasitikėti ministru, kuris paskelbė turįs 130 punktų kovos su pandemija planą, tačiau to plano niekas ir niekada nematė? Drįstu manyti, kad to plano tiesiog nėra“, – sako A. Norkienė.

Pasak jos, opozicinės frakcijos ministrui turi daug klausimų, nes visuomenė nemato jokių skiepijimo nuo COVID-19 pasirengimo ženklų, tampa visiškai neaišku, kaip bus vykdomas visuotinis vakcinavimas, kai bus skiepijama visa populiacija, ne tik rizikos grupės.