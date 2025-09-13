Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Vis daugiau porų gyvena nesusituokę ir perka bendrą turtą: advokatė įspėja, kokių klaidų nedaryti

Laida „Verta žinoti“
2025-09-13 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 18:30

Vis daugiau porų Lietuvoje bendrą gyvenimą kuria nesusituokę. Visgi tokie santykiai turi tiek privalumų, tiek didelių trūkumų bei grėsmių. Nesusituokus, turtas dažnai laikomas individualiu, todėl skyrybų atveju gali būti sudėtingiau pasidalinti turtą ar užsitikrinti teises į jį.

Vis daugiau porų Lietuvoje bendrą gyvenimą kuria nesusituokę. Visgi tokie santykiai turi tiek privalumų, tiek didelių trūkumų bei grėsmių. Nesusituokus, turtas dažnai laikomas individualiu, todėl skyrybų atveju gali būti sudėtingiau pasidalinti turtą ar užsitikrinti teises į jį.

0

Plačiau apie tai, kokiais būdais galima apsisaugoti nuo turto praradimo skyrybų atveju, tv3.lt tinklalaidėje „Verta žinoti“ pasakojo advokatė Evelina Trukšinienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taisyklės, kurios galioja sugyventiniams

Pasak E. Trukšinienės, poroms, gyvenančioms nesusituokus, po skyrybų tenka nemažiau rūpesčių teismuose, nors jie manė, kad teisiškai neįsipareigodami tų bėdų išvengs. Esą tenka ir labai ilgai įrodinėti teismuose, kad turtas buvo bendras, o ne kažkurio vieno iš sugyventinių. 

„Jie tada bendromis civilinės teisės normomis vadovaujasi, vedybų sutartys yra sudaromos tik tai sutuoktinių ir kol kas pas mus partneriai tokių sutarčių negali sudaryti. Tada, kai jie priima kiekvieną kažkokį sprendimą, kai sudaro kažkokį sandorį, turi tuo metu apgalvoti, kaip mes perkame.

Jei mes dviese gyvename ir perkame butą „susimetę“ sugyventiniai, tai turite pagalvoti, kad ne vieno vardu reikia pirkti, o abiejų, jeigu jūs abudu perkate, nes abu gyvensite, abu išlaikysite ir iš karto sutartyje nusimatyti, kiek kokia dalis kam priklauso, nes dažnai taip būna, kad tu pirk savo vardu ir čia bus mūsų.

Aha, o po to reikės įrodinėti, ar čia mūsų, ar čia jau tik mano vieno“, – pasitaikančias problemas pasukus skirtingais keliais vardijo daugiau nei 10 metų darbo patirtį turinti advokatė.

Tad kokie dar gali būti saugikliai nesusituokusioms poroms, kad šios išsiskyrimo atvejų neprarastų savo uždirbto turto?

„Jeigu jūs perkate turtą kažkokį, įgyjate ar namą, ar žemės sklypą, ar butą, ir jeigu jūs tikrai tą darote dviese, o ne kažkuris vienas, tai ir apsirašykite, kad tai jums priklauso po vieną antrąją, per pusę ir čia yra tokia dažniausia praktikoje pasitaikanti situacija“, – patarė savo srities žinovė.

Ar galima apsirašyti, kas atsakingas už vaiko išlaikymą?

Ji pridūrė, kad klausimai, kurie liečia vaikų išlaikymą, tokiose sutartyse įvardijami būti negali, nes vaikų ir turto klausimai – absoliučiai atskiri. 

„Pavyzdžiui, netgi vedybine sutartimi mes negalime nustatyti jokių klausimų, kurie yra susiję su vaikais. Tam yra įstatymas ir jis tą reglamentuoja, – aiškino E. Trukšinienė. – Tėvų pareigos vaikams ir teisės atitinkamai visiškai nesusijusios, ar tėvai yra susituokę, ar ne. Lygiai taip pat kaip susituokęs ar besiskiriantis tėvas ar motina turi teisę matytis su vaiku, turi pareigą jį išlaikyti, turi teisę dalyvauti jo gyvenime, tai taip ir nesusituokusių tėvų vaikai ir tėvai turi tokias pačias teises ir pareigas“.

Daugiau apie tai, kuo skiriasi ikivedybinės ir povedybinės sutartys, kokius klausimus jose vertėtų apsibrėžti, ar užantspauduoti susitarimai gali būti keistini bei kada reikėtų pradėti galvoti apie testamento sudarymą sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas

00:33 Ikivedybinės ir povedybinės sutarties skirtumai

01:03 Ar Lietuvoje populiarėja tokie sutuoktinių kontraktai

01:25 Apie tai, kokius dalykus sutartyse poros apsibrėžia

02:42 Sutartis gali išgelbėti nuo vyro ar žmonos skolų?

03:05 Su sutartimi prie altoriaus žengia tik turtuoliai?

04:31 Taisyklės, kurios galioja sugyventiniams 

05:39 Nesusituokusios poros – įsidėmėkite!

06:58 Neištikimybės, vaikų, išvaizdos ir uždarbio susitarimai

09:12 Sutarčių ir susitarimų keitimai ir nutraukimas: ar tai įmanoma

11:59 Moterys įsiklausykite: advokatė pataria, kokių klaidų nedaryti

13:54 Laikas galvoti apie testamentą – ar tai tik turtingų senukų reikalas? 

15:37 Žmona įsižeidė, kad vyras jai nieko nepaliko – ar galima užginčyti velionio valią?

17:40 Testamente įvardytos sąlygos – ne iš piršto laužtos

18:37 Testamentų klastojimas: atvejai Lietuvoje

21:04 Advokatė įvardija, kada geriausia sudaryti testamentą

22:29 Testamentu vaikams gali nepalikti nė cento

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale. 

Visą laidą žiūrėkite čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

