Vilniuje prie degančių dujų budėjusiems specialistams – netikėta žinia

Vieša padėka socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
Po pavojingo gaisro Vilniaus pakraštyje – vieša padėka
GMP brigadų nariai padėjo užtikrinti ir gaisrą gesinusių specialistų, ir gyventojų saugumą – įvykio vietoje nuolat budėjo greitosios medicinos pagalbos gydytojai, kurie buvo pasiruošę nedelsiant teikti pagalbą.
Per vieną didžiausių nelaimių šalies istorijoje aukų pavyko išvengti, pagalbos prireikė dviem asmenims, kurie sėkmingai sveiksta.
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba socialiniuose tinkluose pasidalijo vieša pavarde ir atskleidė kolegų, kurie budėjo gaisro vietoje, vardus ir pavardes, taip pat dėkojo visiems, prisidėjusiems prie nelaimės suvaldymo.
„Gaisras Baltojoje Vokėje jau dabar įvardinamas kaip viena didžiausių nelaimių Lietuvos istorijoje. Čia gesinant degančias dujas ir vagonus dirbo gausios ugniagesių gelbėtojų, policijos, kitų tarnybų pajėgos.
Saugant gelbėtojų ir gyventojų gyvybes bei sveikatą gaisro metu nuolat budėjo ir Greitosios medicinos pagalbos tarnybos ekipažai – iš viso net GMP brigadų.
Iš visos bendruomenės širdies tariame AČIŪ mūsų kolegoms: Romanui Zahareviciui, Erikui Šopiui, Aleksandrui Bingeliui, Dominikui Paulauskui, Michailui Šablinskiui, Romualdui Urnikui, Davidui Bagdiunui, Janinai Saulienei, Jekaterinai Lavrik, Dainiui Malūnavičiui, Marijai Lukošiūtei, Tadeušui Breivo, Lolitai Gerasimovai, Robertui Narkevičiui, Juozui Piragiui, Jonui Burlingiui, Ignui Kaltauskui, Darjušui Kislovskiui, Henrikui Monastyrskiui, Astai Jotautei, Ričardui Ruplėnui, Arturui Pašinui, Otilijai Stonkutei, Karoliui Ručiui, Vitalijui Ivanovui, Voitechui Aleksiukui, Valdui Jauniškiui, Tomekui Tubelevičiui, Ildarui Smolskiui, Vitalijui Ščiglo.
Žmonių aukų pavyko išvengti. Pagalba suteikta dviem nukentėjusiems, kurie šiandien jau sveiksta.
Nuoširdžiausia padėka visiems mūsų kolegoms, o kartu ir kitiems gelbėtojams, dirbusiems ranka į ranką! Tai įrodymas, kad vienybėje – stiprybė, o drąsa ir pasiaukojimas gelbsti gyvybes.
nuotr. Ž. Gedvila (ELTA)“, – dalijosi Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
