Ugniagesiai skelbia gaisro lokalizaciją Baltosios Vokės gatvėje

„18 valandą 5 minutės paskelbta lokalizacija. Lokalizaciją paskelbėme, nes užsandarinome rezervuarą. Kad būtų paskelbta likvidacija, 350 metrų pavojaus zona būtų sumažinta arba panaikinta visai, mus reikia įsitikinti, kad nėra nuotėkio iš kitų rezervuarų. Apeisime, su dujų analizatoriais pamatuosime, dronu iš viršaus aiškinsimės, ar nėra nuotėkio“, – Eltai sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Kai bus paskelbta gaisro likvidacija, ugniagesiai palaipsniui paliks įvykio vietą.
„Neprognozuosiu, kada įvyks likvidacija, tai priklausys nuo to, ką rasime vamzdynuose", – teigė ugniagesių atstovas.
ELTA primena, kad trečiadienį prieš 10 val. buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!