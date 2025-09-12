Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ugniagesiai skelbia gaisro lokalizaciją Baltosios Vokės gatvėje

2025-09-12 18:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 18:29

Ugniagesiai skelbia Baltosios Vokės gatvėje daugiau nei tris paras trukusio gaisro lokalizaciją. Tai reiškia, kad gaisras suvaldytas.

Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Ugniagesiai skelbia Baltosios Vokės gatvėje daugiau nei tris paras trukusio gaisro lokalizaciją. Tai reiškia, kad gaisras suvaldytas.

1

„18 valandą 5 minutės paskelbta lokalizacija. Lokalizaciją paskelbėme, nes užsandarinome rezervuarą. Kad būtų paskelbta likvidacija, 350 metrų pavojaus zona būtų sumažinta arba panaikinta visai, mus reikia įsitikinti, kad nėra nuotėkio iš kitų rezervuarų. Apeisime, su dujų analizatoriais pamatuosime, dronu iš viršaus aiškinsimės, ar nėra nuotėkio“, – Eltai sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.

Kai bus paskelbta gaisro likvidacija, ugniagesiai palaipsniui paliks įvykio vietą. 

„Neprognozuosiu, kada įvyks likvidacija, tai priklausys nuo to, ką rasime vamzdynuose", – teigė ugniagesių atstovas.

ELTA primena, kad trečiadienį prieš 10 val. buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4. 

Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui. 

Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją. 

